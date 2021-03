Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Il ricordoPadre Mario Cimanimpossibile dimenticareAppartengo alla generazione dei 70enni, quelli che hanno avuto il privilegio di crescere tra le braccia' dell'Antonianum e di far crescere lì i propri figli prima che tutto cambiasse. No, non tutto. Lui c'è sempre stato, Padre Mario Ciman. Una presenza sorridente, non giudicante, leggero e profondo al tempo stesso. Appartengo a quel gruppo ristretto che una mattina parte con lui, con Padre...