Il piccolo Nicolò

Se un farmaco

costa 2 milioni

I cittadini veneti sono stati informati e sensibilizzati sulla sofferenza e (anche) sulla speranza del piccolo Nicolò Martin di Castelfranco Veneto, colpito da malattia rarissima. Quello che mi ha fatto, e mi fa, rabbrividire, per non utilizzare altri termini più pesanti, è stato rilevare il costo del farmaco salvavita per Nicolò: ben due milioni di euro! Domanda: questo stratosferico costo è la condizione obbligatoria economica per la cura sanitaria negli Usa di Nicolò? Se questa è, dovesse essere, la condizione vincolante per salvare la vita ad una persona, siamo, saremmo, se fosse così, immersi nella più squallida barbarie umana: chi ha soldi può continuare a vivere, chi è povero, muoia rapidamente in pace. Altra domanda, quali e quante risorse economiche sono state utilizzate per il farmaco (70 mila euro) più costoso al mondo? Chi ha effettuato tale investimento finanziario? aziende farmaceutiche private o strutture sanitarie pubbliche? Sarebbe bene che dal Governo (Ministero della Salute) e dalla Giunta Regionale, arrivassero all' opinione pubblica esplicite risposte. Risposte, ovviamente, solo, unicamente per conoscere nel merito come si determinano i costi per garantire le cure sanitarie ai cittadini. Comunque, in ogni caso: il diritto alla cura sanitaria, il diritto a continuare a vivere, il diritto al farmaco salvavita, almeno qui in Italia, questi diritti costituzionali non devono (non dovrebbero) mai essere soppesati a valori economici commerciali. Nel rispetto e nell'applicazione dell' articolo 32 della nostra Carta Costituzionale, può essere prevista, per i più ricchi, una equa compartecipazione ai costi sociosanitari, senza alcuna logica speculativa. Al piccolo Nicolò ai suoi familiari non mancherà la solidarietà di migliaia di persone, al Governo e alla Regione l'obbligo di garantire le cure sanitarie a Nicolò, e a tutti i cittadini, senza vincolare spese impossibili ed inaccettabili a carico dei malati o delle loro famiglie.

Franco Piacentini

Perle di Natale

Fiorenzo e gli auguri

dei carabinieri

Mi piace riprendere una notizia di questi giorni: quella del signor Fiorenzo, 94 anni, che ha chiamato i carabinieri di Vergato, località sull'appennino bolognese. Solo, aveva bisogno di una persona fisica per scambiare gli auguri di Natale. Positiva la risposta dell'Arma: la notizia e le immagini hanno fatto il giro del mondo (apprezzamento anche dalla Cina). Due considerazioni brevi: diamo più spazio alla vicinanza ed alla tenerezza; non c'è tecnologia che le possa sostituire! A volte costa poco! Non facciamoci scrupolo di chiedere dignitosamente un po' d'aiuto. Seconda nota: molto è il bene che fanno i carabinieri; vengono però per lo più riportate dai media le loro cattive azioni. Invece bisognerebbe maggiormente amplificare quanto di positivo avviene per merito loro (e delle altre Forze dell'ordine). Piccole perle che partono dal Natale, ma hanno altri 365 giorni (ed oltre) dinnanzi a sé.

Renato Omacini

Venezia

Industria e ambiente

Il dovere di salvare

la nostra economia

Quello che per molti è puro pessimismo, non è altro che la preoccupazione per il futuro dei nostri figli e nipoti. Salvare il pianeta dal momento che non ne abbiamo uno di scorta, è senza dubbio un dovere di tutti. Tuttavia salvare anche l'economia del nostro paese è un dovere per le future generazioni, poiché se noi rinunciamo a tutto mentre molte altre nazioni se ne infischiano, alla fine noi assomigliamo a quelli che vorrebbero fare all'amore da soli, che oltre a non funzionare non è neppure tanto piacevole. La tanto decantata via della seta con la Cina, che dell'inquinamento se ne infischia altamente, con il risultato che oggi hanno l'economia più forte del mondo, dalla quale noi importiamo di tutto e di più, mentre noi verso di loro esportiamo poco o quasi nulla, è un oltraggio ad ogni forma di reciprocità. L'Italia per qualcuno dovrebbe rinunciare ad ogni nuova infrastruttura e alle trivellazioni per la ricerca di energia di cui abbiamo estremo bisogno, lasciandolo fare tuttavia ad altre nazioni anche nel mare Adriatico, che non è solo nostro, per poi acquistare da costoro i prodotti energetici a caro prezzo. Non è che l'Italia deve infischiarsene della natura, dovremmo fare anche noi quello che serve, ovviamente nel rispetto di tutte le norme ambientali, altrimenti non vedo vie d'uscita per questo paese, che vuole dare esempi che nessuno raccoglie, a cominciare dalla Ue nella quale oggi contiamo come il due di picche.

Ugo Doci

Mestre

Vaccini

Non ancora chiariti

gli effetti collaterali

Non sono superstizioso, non desidero vivere in beata solitudine anacoretica o nella pigrizia cenobitica di un ristretto numero di amici. Desidererei però conoscere, in considerazione dell'età e delle esistenti patologie, quali potrebbero essere i potenziali effetti collaterali dei vaccini anti-Covid. La velocità, grazie alla evoluzione scientifica, agli investimenti di variegate risorse e ad una nuova modalità di creazione del vaccino, più che giustificata dalla gravità della pandemia, non mi sembra, da quello che leggiamo ed ascoltiamo, abbia finora permesso di conoscere, nel medio termine, i potenziali effetti collaterali, per ammissione degli stessi medici scienziati ed esperti in materia. Forse i casi come il mio saranno rari ed è giusto spingere le persone a farsi vaccinare ma mi creda non mi sento un potenziale untore né tantomeno uno sconsiderato no-vax.

Le ho scritto perché nelle parole del dott. Nordio, forse sbagliando, ho percepito sentenze e nessuno spazio alle possibili eccezioni che mi creda non sono poche.

Sergio Bianchi

Venezia

© RIPRODUZIONE RISERVATA