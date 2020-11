Il Papato

Bergoglio altera

le Scritture

Vorrei replicare pacatamente allo scritto firmato Alfredo Gambirasi, pubblicato sul Gazzettino il 29/10, in cui l'autore critica le affermazioni del Cardinale Gerhard Ludwig Muller con cui il porporato tedesco corregge l'ultima posizione di Papa Francesco in merito al presunto diritto delle coppie omosessuali di formare una famiglia. L'autore sostiene che nessuno è al di sopra di Dio. Verissimo: tuttavia da ciò discende sia il diritto del Papa di esternare i suoi pensieri sia quello del Cardinale di contrastare intellettualmente alcune sue esternazioni. E ancora. L'autore afferma che egli non ha notizia di particolari comportamenti discriminatori messi in atto da Gesù Cristo nel corso della sua vita. Anche questo è sacrosanto:però Gesù, pur non discriminando nessuno, ha fatto delle distinzioni. Per esempio Egli ha affermato che tutti gli esseri umani sono creature di Dio, perché frutto della sua azione ideatrice, ma non sono tutti figli di Dio. Per esserlo bisogna farsi battezzare e aderire al Cristianesimo. Papa Bergoglio in questa, come in altre situazioni, si è permesso di alterare le Scritture adattandole ai tempi moderni e probabilmente ai suoi convincimenti.

Lorenzo Martini

Disservizi

Caldaia spenta

a scuola

Scrivo come semplice cittadino, esterrefatto di come funzionano le cose. Nel dettaglio, presso la succursale dell'Istituto Valle di Padova, stamane in classe sono stati misurati circa 15°C. Dopo 3 ore, nonostante più infruttuosi tentativi presso la Provincia, che pare sia deputata all'accensione dei termosifoni (?), sono stati mandati a casa studenti e corpo docente (mi risulterebbe, peraltro, che la caldaia dell'impianto di riscaldamento sia nuovissima). Parrebbe tutto spento dalla giornata di sabato pomeriggio... Di certo qualche alunno avrà festeggiato per l'inaspettata ed imprevista vacanza. Ma è possibile tutto questo, peraltro in un periodo ove gli studenti frequentano in presenza a scartamento ridotto causa epidemia da Covid?

Pierluigi Allibardi

Sport

L'antivirus

dei professionisti

Di quale anti virus dispongono gli sportivi professionisti? Agli sportivi dilettanti è proibito giocare a calcio, rugby, ecc. Credo sia un corretto accorgimento. Altre persone invece sono autorizzate in quanto professionisti. E costoro non si ammalano e non contagiano nessuno. Quindi di quale magica pozione dispongono? Non sarà mica perché si è considerata la grande mole di denaro che gira attorno allo sport?

Luigi Barbieri

Covid

Sovvenzioni

per i malati

Non si può pretendere la Verità se, come ha affermato il Sig. Bertolaso, per ogni malato di Covid 19 qualsiasi Ospedale prende 2.000 al giorno. È una somma importante, è difficile rinunciare, a qualsiasi livello. Io penso che le malattie e i malati debbano essere considerati tutti eguali, ed invece alcune malattie fanno guadagnare più di altre. E questo non mi piace. Mi sembra che ci sia qualcosa di marcio in questa Sanità, ed anche nelle Istituzioni che hanno adottato questo protocollo. Togliamo queste differenti sovvenzioni: le statistiche cambierebbero, e non di poco.

Augusto Pozzobon

Mattarella

Si rivolga

a Conte

Leggo le parole di sprone e incoraggiamento pronunciate dal Presidente Mattarella in occasione della visita nel cimitero di Castegnato alle porte di Brescia a onorare le vittime del Covid-19. Un pressante invito a mettere da parte gli egoismi, rilanciare la collaborazione tra enti, istituzioni locali e centrali e mettere da parte piccoli interessi ma difendere la tenuta sociale ed economica del Paese. Già a giugno Mattarella in altra occasione simile aveva fatto appello allo spirito repubblicano che dovrebbe unire il Paese nei momenti difficili dicendo; «C'è qualcosa che viene primadella politica e che segna il suo limite. Qualcosa che non è disponibile per nessuna maggioranza e per nessuna opposizione: l'unità morale, la condivisione di un unico destino, il sentirsi responsabilil'un l'altro... tutti parte di una stessa storia». Bellissime e forti queste parole pronunciate già 4 mesi fa, però a questo punto chiedo: Mattarella invece di rivolgersi a tutta la sfera politica perché non si è rivolto direttamente al Premier Conte e al suo governo che da quel che tutti abbiamo visto fino ad ora, delle richieste propositive e di confronto avanzate dalle opposizioni manco si è degnato di ascoltare in Parlamento, salvo annunciare a cose fatte le decisioni prese per i DPCM. L'arrogante sufficienza che questo governo credeva di dimostrare ora la pagheremo tutti. Poteva il Capo dello Stato intervenire prima con più determinazione nei confronti dell'esecutivo?

Giuseppe Ave

Protocolli

Ci si doveva

pensare in tempo

Vorrei soffermarmi sull'incapacità della politica che si riflette nei partiti sia di maggioranza che si opposizione a trovare almeno dei toccasana che possano permettere al Paese di continuare anche se limitatamente la propria attività socio-economica onde evitare un nuovo stop globale. Da una parte continui DCPM limitativi, dall'altra atteggiamenti a volte propagandistici con annunci dei vari presidenti di Regione che minacciano tutto e il contrario di tutto oppure continuano negli spot tipo raccomandazione dell'uso della mascherina. In sintesi dopo l'estate in cui certe categorie hanno pensato bene a guadagnare in barba agli assembramenti ed atteggiamenti poco prudenti visto il momento, ci si doveva soffermarsi visto che si dice che l'ondata di ritorno era prevista - principalmente sulla riapertura delle scuole con una attenzione al problema trasporto specialmente nel servizio urbano che riguarda gli spostamenti nelle città medio-grandi. Nello sport sono stati stipulati protocolli i più svariati però domando ma vengono osservati se continuano a proliferare i positivi?

Romano Giuliano

Proteste

Le partire Iva

sbagliano

Voglio esprimere totale dissenso da manifestazioni di protesta delle Partite Iva. Se si voleva veramente avere una risposta dal governo tutti i ristoranti, bar da Trento a Trapani dovevano restare aperti dopo le 18.00 e non pagare neanche un euro di tasse e andare tutti insieme a Roma circondare il parlamento restando in silenzio...

Domenico Rossi

