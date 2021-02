Il nuovo governo/1

Uomini capaci

per la sanità

Il primo provvedimento del nuovo Governo suscita, con l'appena prolungato stop delle piste da sci, alcune riflessioni. Con buona pace di quanto sino ad ora accaduto (carenza di mascherine, di siringhe, di vaccini, di strutture per la vaccinazione, di medici, di infermieri e colorazioni regionali a gogò) il Paese ancora non dispone di un indirizzo sanitario tranquillizzante a livello di programma sia di cura che di vita, e gli italiani, in conseguenza, sono sempre più spaesati, inquieti ed angosciati. Il Presidente Mattarella ha lodevolmente chiesto aiuto all'eccellente prof. Draghi per cercare di risollevare le condizioni economiche e finanziarie del Paese, e c'è da credere in risultati formidabili, data l'immensa competenza del designato Premier. Ma, vien da chiedersi, che me ne farò di una Ferrari in garage, di un'azienda galoppante e di un buon conto in banca, se dovrò temere di essere ricoverato in un ospedale, disponibilità permettendo, con la poco allegra prospettiva anche di morire? Alla sanità mai come adesso servirebbero dei manager capaci, collaudati e certificati, alla stregua, nel loro campo, di Mario Draghi, ed allora perché non pensare, ad un ministro come un certo Luca Zaia, coaduivato da tali dottori Bertolaso e Sileri?

Non sarebbe ora di pensare alle migliori competenze disponibili, senza curarsi delle colorazioni politiche?

Giuseppe Sarti

Il nuovo governo/2

E ora speriamo

di non dover pagare

L'Italia con tecnici al governo, non ha mai avuto troppa fortuna; fortunatamente questo è un governo a maggioranza politica, ma i due ruoli chiave, rapportati al particolare momento che sta vivendo il paese sanità ed economia, sono stati affidati ad un ministro (Speranza riconfermato) che, a mio modesto parere, aveva combinato più danni che benefici e l'altro al solito banchiere di turno. Sicuramente, Daniele Franco è uno dei numeri uno nel suo lavoro, lavoro che però consiste nel creare utili per le banche e gli utili per le banche corrispondono ai costi per i cittadini clienti. Ora mi riesce difficile pensare che una persona che per tutta la vita ha pensato ed agito in un determinato modo, in tre giorni cambi radicalmente il suo modo di operare, spero quindi di non continuare a sentire il Totò di Striscia la notizia esclamare l'ormai famoso e io pago.

Gerardo

Il nuovo governo/3

Tra realpolitik

e professionalità

Mi pare si possa dire che ha vinto la realpolitik. Il presidente Draghi, conscio di come è formato il Parlamento, aveva la necessità di impegnare tutti i partiti per ottenere l'approvazione dei decreti e delle leggi e tuttavia la presenza di tecnici altamente qualificati fa pensare alla fine dell'epoca dell'uno vale uno. Non mi aspetto miracoli, anche perché la macchina amministrativa va a rilento, ma sono certo che tutti ci metteranno il massimo impegno. Auguri al presidente Mario Draghi e a tutti i ministri, di buon lavoro.

Gino De Carli

Il nuovo governo/4

Una squadra

da provare

Finalmente è uscita la squadra di Draghi, preceduta da un rigoroso silenzio. Silenzio che, a mio modesto parere, è bene augurante, come lo è stata la ritrosia del nuovo primo ministro a fare delle dichiarazioni nei giorni delle consultazioni. Questione di stile, quale si può scoprire in una persona che non ritiene necessario usare i social e che segue alla lettera il dettato della Costituzione, per cui i ministri sono nominati dal presidente della Repubblica su proposta del candidato primo ministro. Sarà questo un comportamento virtuoso ed accettato nell'ambiente politico notoriamente chiassoso e non altrettanto produttivo? A prima vista la composizione della squadra appare dettata dalla prudenza e da una certa continuità rispetto al passato, dal desiderio di non scontentare troppo, di equilibrare le nuove competenze (poco rappresentato il mondo del lavoro) con alcune esperienze del passato governo. Onde evitare prevedibili contrapposizioni e polemiche. Qualche incarico non sembra avere alcuna relazione con i compiti da svolgere. Pertanto occorre affidarsi alla creatività della politica, che, come si è ripetuto, non coincide con le specializzazioni tecniche, ma piuttosto con la capacità di organizzare il lavoro. Al di là delle osservazioni, più o meno centrate, che possono riguardare lo stesso Draghi oggetto di una fiducia infinita, vi è da chiedersi se gli uomini nuovi avranno in sé la forza e l'intelligenza di impiegare in modo virtuoso le risorse a disposizione, di essere veramente un capitale umano decisivo per il futuro del nostro Paese.

Luigi Floriani

Conegliano

Venezia

Il Lido tra degrado

e piani di recupero

Ho 84 anni e ho lavorato per più di 40 anni negli alberghi di Venezia, mi domando come sia possibile progettare una struttura di lusso nell'area degradata dell'ex ospedale al Mare. Beati coloro che credono di poter vedere un giorno realizzata l'opera. Mi domando anche, perché in tutti questi anni è stato lasciato nella più totale incuria il gioiello Hotel des Bains. Non vorrei sbagliarmi, ma ho la vaga impressione che finirà tristemente come il buco davanti al piazzale del Casinò.

Claudio

Venezia

La replica

Le Poste

e la pandemia

In riferimento all'articolo del 5 febbraio, Code fuori dalle Poste in piena pandemia: la mozione, Poste Italiane precisa che nonostante il persistere dell'emergenza pandemica, il 99% degli Uffici Postali del Veneto è aperto al pubblico ed è a disposizione dei cittadini. Dei 1032 Uffici presenti sul territorio regionale l'85% lavora con orario normale, solo il 14% è interessato da una temporanea rimodulazione oraria, meno dell' 1% risulta chiuso causa covid. In ogni caso, Poste Italiane sta proseguendo nel programma di graduale normalizzazione delle aperture, infatti dal 15 febbraio, in Veneto, altri 21 Uffici Postali sono tornati all'orario in vigore nel periodo pre-covid. L'Azienda coglie l'occasione per ricordare che sin dal primo momento della pandemia è stata impegnata per garantire tutti i servizi, soprattutto quelli ad alto contenuto sociale ed istituzionale, nel pieno rispetto della normativa per la prevenzione del contagio a tutela della salute dei dipendenti e dei cittadini, osservando e facendo osservare la norma inderogabile del distanziamento interpersonale.

Poste Italiane

Media Relations

