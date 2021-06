Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Il G20 a VeneziaCittà bloccataper le riunioniIl G20 a Venezia. Ma perché devono bloccare una città come Venezia per queste cose? Veniamo da una situazione tragica di un anno e mezzo senza lavoro e adesso che dovevamo lavorare ci bloccano? Io faccio il cameriere e adesso avevo ricominciato a lavorare e adesso devo restare di nuovo fermo perché devono fare queste riunioni, ma non potevano scegliere una nave a largo dove non davano fastidio...