Il forum di MilanoIl clima, i giovanie i telefoniniA Milano i giovani provenienti da tutti i paesi del mondo si sono ritrovati per discutere e trovare soluzioni possibili sui gas serra prodotti dal progresso. Niente di nuovo purtroppo le solite frasi fatte come fosse un rituale. E poi sti giovani cosa fanno per migliorarlo? Anche l'uso frequente del telefonino inquina. Allora si impegnino a far piantare un albero per ogni cellulare posseduto...