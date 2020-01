Il film

18 regali andrebbe

visto nelle scuole

Condivido il pensiero del lettore sul film 18 regali. (Gazzettino del 9 gennaio). Certamente una grande e commovente storia e una ottima regia, ma aggiungo e mi permetto di consIgliare che questo film dovrebbe essere fatto vedere nelle scuole primarie e secondarie, in modo che i ragazzi se rendano conto quanto fanno i genitori per loro. Per il loro bene e per il bene di tutti.

Emma Dal Negro

Treviso

L'egittologo

Riportiamo a Padova

le spoglie di Belzoni

Perché Padova non deve tentare di riportare a casa il corpo di un suo cittadino illustre come Giovanni Battista Belzoni? Le scrivo, dopo aver visto la mostra promossa dal Comune di Padova, L'Egitto di Belzoni a 200 anni dalla morte del nostro grande iniziatore dell'egittologia, un padovano doc, un padovano di cui essere orgogliosi e fieri. La mostra è stata aperta il 25 ottobre scorso e lo rimarrà fino al 28 giugno. Una bella mostra, allestita in modo tale da attirare la curiosità anche di chi non si è mai interessato di questo specie di Indiana Jones ante litteram. Padova ha fatto bene a rendere omaggio a questo suo figlio. Già l'aveva fatto Bologna qualche anno fa. Ma Big Belzoni è nostro. È padovano e più padovano di uno che si chiamava Joani Bolzon, chi ci poteva essere? Ma il nostro conterraneo sta diventando nostro poco a poco. In vita era più al servizio degli inglesi che non dell'Italia ancora in pezzi dei primi dell'Ottocento. E infatti sono stati gli inglesi che nel passato remoto e anche prossimo l'anno più celebrato. La mostra di Padova, pur attraente, non dà conto a 360 gradi di Belzoni e di quanto questo gigante di 2,10 metri di altezza, è riuscito a mobilitare attorno a sè da 200 anni a questa parte. Sarebbe stato interessante farlo per renderlo più vicino a noi e a Padova. Lo scrivente e 13 amici, nel 2009, gli abbiamo ad esempio, reso omaggio, ripercorrendo in bici, in più di 20 giorni e per oltre 2000 km, i suoi viaggi e le sue scoperte! Nessun cenno nella mostra! Eppure abbiamo ripercorso in bici le strade di Belzoni, nei suoi vari viaggi, dal Cairo ad Abu Simbel, passando per l'oasi di Al Fayyum, attraversando tutto il deserto per arrivare a Berenice sul Mar Rosso e, aggiungendo a questa iniziativa, collateralmente anche una raccolta fondi per l'Ail e un gemellaggio tra l'ospedale oncologico di Padova e quello del Cairo. Non è stato forse anche questo un modo di attualizzare e far rivivere il Gigante Belzoni? E, come Belzoni è stato recuperato da Padova con questa mostra da non perdere, perché non mantenere vivo il suo spirito inquieto, errante, genialmente creativo, imprevedibile e sfidante con un'altra idea Belzoniana come impronta? Riportiamoci a casa le sue ossa, da oltre due secoli sepolte a due metri di profondità sulla via per Timbuctu!

Ugo Silvello

Guida in stato di ebbrezza

Serve anche una sanzione economica

Il tragico incidente stradale avvenuto in Alto Adige ha riaperto ancora una volta la discussione sulla guida in stato di ebbrezza. Sicuramente, e i fatti recenti di cronaca lo dimostrano, non è stato sufficiente inasprire le sanzioni. Chi come il sottoscritto si è occupato professionalmente varie volte del problema, sa che la asserita severità delle pene prevista finora dal legislatore non ha rappresentato purtroppo un deterrente. Allora bisognerebbe cercare di trovare una diversa soluzione per arginare il fenomeno. Punto fondamentale della questione è il seguente: l'automobilista, quando si pone alla guida del veicolo dopo un aperitivo o una cena, non sa se sta commettendo un reato o meno, ovvero non sa se il tasso alcolemico sia superiore o meno al limite di legge, che attualmente è pari a 0,5 grammi per litro. Pertanto spesso l'automobilista accetta il rischio di incorrere nelle conseguenze previste dalla vigente normativa, confidando di non superare il limite legale. Accantonata purtroppo la possibilità di arrivare, come in altri paesi europei, alla guida con tasso alcolemico pari a zero, osteggiata da anni più per ragioni economiche che giuridiche, cosa bisognerebbe fare per cercare di limitare il fenomeno? Anzitutto con l'educazione preventiva. Sembra scontato, ma una adeguata conoscenza da parte dell'automobilista delle conseguenze, a partire dalla Scuola Guida, porterebbe ad una maggiore consapevolezza del problema. Spesso le persone coinvolte affermano di non essere state a conoscenza di cosa poteva succedere concretamente. In secondo luogo forse bisognerebbe rivedere il sistema sanzionatorio: attualmente chi guida in stato di ebbrezza incorre in due conseguenze: una di natura amministrativa che prevede la sospensione temporanea della patente di guida (o la revoca nei casi più gravi), e una di carattere penale con una condanna congelata grazie alla sospensione condizionale della pena (oppure scontata con lavori di pubblica utilità o con la messa alla prova). In buona sostanza, pur con la gravità delle sanzioni, il trasgressore non ha alcuna conseguenza di natura economica, che lo obblighi - per capirci - a pagare una somma di denaro. Per fare un paragone, basti pensare invece che chi guida senza la patente è obbligato a pagare una sanzione amministrativa che parte da 5.000 fino a 15.000 euro. In questo caso lo Stato, qualora non venga pagata spontaneamente la sanzione, agirà esecutivamente anche sui beni del trasgressore. Forse, oltre alla prevenzione da più parti giustamente invocata, il prevedere anche per la guida in stato di ebbrezza (o sotto l'effetto di sostanze) una sanzione pecuniaria che l'automobilista sia tenuto concretamente a pagare, magari condizionando la restituzione della patente sospesa a tale pagamento, potrebbe rappresentare un ulteriore deterrente per cercare di arginare il fenomeno.

Avv. Pio Ugo Ori

Farmacie chiuse

Era meglio

prevenire

Nel giornale di giovedì c'era la notizia della signora di Feltre che si lamentava in quanto rimasta per due giorni priva delle medicine non essendo riuscita a trovare una farmacia di turno (sotto casa però) aperta il 05 e 06 Gennaio (Domenica ed Epifania). Con tutto il rispetto per la signora e le persone sofferenti, che vanno sicuramente assistite dalla pubblica sanità, mi chiedo però perché quella signora, sapendo che per lei rimanere senza medicine sarebbe stato molto doloroso/pericoloso, non si sia premunita facendo una fisiologica scorta in vista delle festività.

Lamentarsi che il marito in quei giorni non c'era ed io non posso guidare avrebbe dovuto rafforzare in lei, o nei suoi cari, lo spirito di prevenzione. Mi sembra strumentale la sua lamentela, un po' come chi guarda il dito anziché la luna.

Dott. Claudio Scandola

