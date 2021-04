Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL DISCOVENEZIA Uscirà oggi, venerdì 2 aprile, in contemporanea su tutte le piattaforme musicali, ITunes, Aple Music, Spotify ecc, il nuovo singolo del cantautore veneziano Max Rasa, ex frontman degli Spazio Zero. Note romantiche ma forti, una melodia tra il tradizionale e il rock lento, una voce profonda e vibrante, il nuovo brano dal titolo Vuoto apparente, non rappresenta per Rasa soltanto un modo per esorcizzare e sfidare gli effetti...