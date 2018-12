CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Il decretoFinalmente gli italianisono più sicuriFinalmente, dopo tante trattative e discussioni, è stato approvato il Dl sulla sicurezza che, con il voto favorevole della Camera e del Senato, è diventato legge della repubblica italiana. Come sempre, non sono mancate le critiche da parte delle sinistre e di Fi ed addirittura dell'Anpi, - vale a dire dei soliti opportunisti, - che per interessi politici e personali si fanno difensori dei migranti. Quello che importa di più di questa nuova legge è che venga tutelata la sicurezza dei...