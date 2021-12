Il crollo di Ravanusa

Chi pagherà mai

per tanto dolore?

Sto seguendo quanto successo a Ravanusa! Dolore, sofferenza, morti, dispersi, gente senza casa....Dobbiamo indignarci? Adesso si apre un' inchiesta, si avviano le indagini, omicidio colposo, tante parole...chi mai pagherà per tanto dolore?

Nessuno ha mai controllato le tubazioni del gas? Certo che se sono come quelle dell'acqua, le nostre case sono delle mine pronte ad esplodere in qualunque momento. È questa l' Italia, è questo lo Stato, sono queste le Istituzioni? Chi tutela il cittadino? Solo a disgrazia avvenuta, i Vigili del Fuoco, i volontari, scavano a mani nude tra le macerie, per cercare di rimediare, con il loro sacrificio, al male causato da chi doveva vigilare PRIMA. E intanto chi ridarà la vita ai morti, chi ridarà il sorriso a chi ha perso i suoi cari? Chi ridarà fiducia a chi non può più credere ai potenti che dovrebbero tutelare il cittadino? Mah? Lei cosa pensa, caro Direttore? Buon Natale a tutti, anche se non tutti potranno festeggiare il Natale.

Giovanna Zanini

Venezia

Giornata ecologica

nel giorno sbagliato

Egregio Sig Sindaco, sono Carlo Fassa ing 77 anni abito a Mestre in via Grassi. L'anno scorso causa il lockdown eravamo tutti bloccati a casa soli a festeggiare le feste natalizie. Finalmente quest'anno, vaccinati e liberi di muoversi, avremmo potuto, come tradizione nel giorno di S.Stefano, andare a trovare gli amici, soli e vaccinati come noi. Ma ahimè la sua ordinanza relativa alla giornata ecologica ci impedirà questo piacere perché non potremo muoverci da casa per andare fino a Padova dove eravamo attesi. Mi domando, perché il giorno di S. Stefano da sempre riservato per tradizione alla visita a parenti ed amici? Non poteva scegliere domenica 12 o 19, come hanno fatto altri comuni? Che oltretutto hanno lasciato ai loro cittadini la libertà di uscire dalla zona ecologica (es. Belluno). Forse Lei pensa più agli interessi dei centri commerciali che sono nella cintura esterna di Mestre che a quelli dei suoi cittadini? Se mi darà una risposta Le sarò grato e se mi consentirà di uscire da Mestre verso le 12 di domenica 26 p.v. ancora di più. Le auguro un buon Natale.

Carlo Fassa

Stipendi

Pubblico impiego

sempre privilegiato

Il pubblico impiego riceve sempre dei super aumenti. Nel settore privato invece gli aumenti non si fanno da vent'anni anzi i salari sono addirittura scesi. Il governo premia solo la sua stessa categoria solo perchè poi lo fa anche per i propri stipendi, senza alcuna meritocrazia. Considerando tutto una iniquità senza precedenti. Questa è la bella Italia? Se si, solo per pochi fortunati.

Piersilvio Tenni

Villadolt (Pn)

Covid / 1

I numeri dicono che

il Veneto è messo male

Luca Zaia è certamente un buon amministratore e lo ha sempre dimostrato con la dedizione e passione con le quali cerca di fare del bene alla sua regione; a volte però fatica, sicuramente in buona fede, a interpretare i numeri della pandemia, perché è (parzialmente) vero che più tamponi fai, più positivi rilevi, anche se c'è da sottolineare che raddoppiando i tamponi non raddoppi anche il numero di positivi rilevati, ma è un altro discorso troppo lungo da affrontare, il nocciolo del problema sono decessi e terapie intensive che vedono il Veneto malissimo, e questi sono numeri assoluti, non derivati da percentuali, abbiamo 127 ricoverati in terapia intensiva, quasi come la Lombardia, che ha il doppio degli abitanti, sui morti poi va anche peggio, terzi a livello nazionale, prima della terza ondata avevamo 50 morti meno del Piemonte ora 130 in più. C'è qualcosa che non va, secondo me qui c'è troppa accondiscendenza verso i frignatori di professione, troppe decisioni prese tardi e male, capisco e comprendo il voler cercare di accontentare tutti, a cominciare dal sistema produttivo cardine della nostra regione, ma il discorso è sempre lo stesso, non è meglio soffrire qualche mese ora, per poi tornare davvero a vivere, anziché trascinarci all'infinito?

Riccardo Gritti

Venezia

Covid / 2

Servono restrizioni

più pesanti ed efficaci

In circa un mese contagi aumentati del 400%, come facilmente prevedibile e sistema sanitario in crisi. Capisco le difficoltà dei medici in servizio, ma è semplicemente aberrante proporre di far tornare in servizio i medici no-vax, che sarebbero già dovuti essere radiati: equivarrebbe dichiarare il fallimento dello Stato! La politica si è in maggioranza cullata dicendo: siamo i migliori, mentre in parte minore ha strizzato l'occhio ai contrari dicendo che il green pass non serve. E quindi: le restrizioni tardivamente decise il 24 novembre scorso dovevano entrare in vigore immediatamente e non il 6 dicembre; le zone bianche non funzionano: la gente vive come se l'epidemia non esistesse, troppa gente in giro, troppi locali affollati, troppa inosservanza dei divieti; poche multe a seguito dei controlli, mentre le infrazioni paiono molto ampie ed allora serve un numero verde al servizio dei cittadini per segnalare le infrazioni; la scuola continua ad essere fonte di molti contagi: non si vuole la DAD, che è certo brutta cosa, ma l'epidemia è ancor peggio; fra poco avremo le vacanze di Natale, si doveva approfittarne per chiudere a dicembre tutte le scuole per avere un mese senza frequenze; evidentissimo come siano inaccettabili oltre 6 milioni di non vaccinati, le cui cure costano 50 milioni ogni mese (i 100 miliardi di lire di un tempo), una spesa enorme per uno Stato indebitatissimo! In conclusione, servono nuove misure drastiche, magari copiando subito dall'Austria.

Piero Zanettin

Padova

Il restauro

Capitello di Gesù vicino

alla sede di Rc: ora si può

Non mi vergogno a dirle che mi sono commosso al vedere il bel e simpatico servizio nel Gazzettino di Venezia di ieri, sul restauro e rinfresco di pittura del capitello del Gesù posto accanto alla sezione di Rifondazione Comunista a Castello a loro spese. Ci si passa davanti dopo avere visto la Biennale ai Giardini e si va a visitare la parte che sta all'Arsenale. Di botto sono andato a ritroso a quella Venezia a cavallo degli anni 50/60, quando i rapporti tra bianchi e rossi non erano dei migliori, diciamo diffidenti, con qualche diverbio tra parroco e compagni per via dei gagliardetti con falce e martello che volevano entrare in chiesa ai funerali, e il sestiere di Cannaregio era la mia Patria e confine, che di storie strane aveva la sua parte. Siamo maturati? Penso di si... Del resto, quel Gesù figlio di Maria, farlo Messia, Uomo e Dio, grande Personaggio di tutto il mondo occidentale, ha sempre intrigato la Sinistra, i socialisti nostrani lo mettono per primo...

Piergiorgio Beraldo

Venezia/Mestre



