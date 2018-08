CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Il crollo di GenovaVittimedella noncuranzaÈ il caso di far risaltare che spessissimo si vedono ferite sulle strutture di cemento da cui s'intravedono i ferri corrosi, molto spesso ferri di modesto diametro. Tale vista viene presa per un allarme di fatiscenza. La verità è che l'architetto, l'impresario, il capo uomini ed i muratori ignorano sistematicamente di usare correttamente la tecnica del cemento armato la quale pretende che ogni ferro debba essere accoppiato a distanze proprie con l'applicazione di dischetti di plastica ad incastro in...