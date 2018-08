CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Il crollo di Genova /1Abbiamo toccatodavvero il fondoImmaginavo che dopo questa immane ed ennesima tragedia di Genova, tutti ci saremmo indignati e grazie allo spazio che Lei ci dà, esterniamo le nostre opinioni. Ebbene, cosa c'è da dire, ho letto attentamente tutte le lettere di ieri nei nostri lettori, e sono condivisibili per quanto riguarda l'inadempienza dei responsabili tecnici e politici, per tutte le opere pubbliche e manufatti che in tante parti d'Italia, ogni tanto crollano e nessuno se ne assume la responsabilità. Chi paga?...