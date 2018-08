CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Il crollo del viadotto /1Il funzionamentodella giustiziaAl centro del dibattito politico grandi temi come l'accertamento della responsabilità di natura penale per il crollo del viadotto Morandi a Genova e la sussistenza dei presupposti per la revoca della concessione dell'A 10 alla Società Autostrade. Purtroppo prese di posizione ed interventi che si sono succeduti sembrano ignorare che qualsiasi approccio con queste problematiche sconta la disattenzione per un'altra, il funzionamento della Giustizia nel nostro Paese, di cui tutti paghiamo...