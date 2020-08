Il caso Zaki

Tra libertà

e repressione

Da un po' di tempo sta ricevendo attenzione da parte della nostra stampa il caso di Patrick George Zaki, il giovane egiziano studente a Bologna, arrestato mesi fa in Egitto, dove era rientrato per trascorrere una vacanza con i familiari. Incarcerato e non ancora sottoposto a processo, Zaki viene accusato di incitamento alla protesta ed istigazione a crimini terroristici: reati che si configurano come gravi, in quello stesso paese che ha martoriato ed ucciso un altro studente, l'italiano Giulio Regeni, sospettato di avere avuto intenti eversivi. Molti organi di stampa italiani, giustamente preoccupati per la sorte del ragazzo, sottolineano la natura innocua delle presunte colpe di cui è accusato, definendole spesso come reato di opinione. È a questo punto che sorge spontanea una duplice riflessione. La prima: se i reati contestati al giovane Zaki sono riconducibili alla sfera del terrorismo o della minaccia allo stato, siamo di fronte ad un qualcosa che, giuridicamente, assomiglia ai reati che in Italia abbiamo più volte contestato a giovani islamici che propagandavano o, peggio, organizzavano azioni in favore dell'Isis. E quindi si paleserebbero come ingiustificate le difese che vengono assunte a favore del ragazzo. La seconda riflessione: qualora la restrizione della libertà, l'incarceramento e le reiterate proroghe detentive avessero come fondamento reati riconducibili alla sfera delle opinioni, sia pure difformi da quelle gradite al non tanto democratico regime egiziano, saremmo di fronte ad un comportamento fortemente repressivo ed antilibertario da condannare, come si suol dire, senza se e senza ma.

Contrastare o addirittura impedire l'espressione delle opinioni è infatti una pessima abitudine dei regimi autoritari, dei quali l'Egitto attuale è un eloquente esempio. Ma siamo proprio sicuri che sia così? Siamo veramente certi che i Paesi cosiddetti democratici come il nostro siano del tutto esentabili da tale definizione?

Penso a due esempi adattabili alla nostra democratica Italia: poniamo che un cittadino italiano divulghi su un qualche social il suo pensiero, esprimendo simpatie nei confronti di Benito Mussolini; oppure ipotizziamo che, sempre un cittadino italiano esprima una sua personale antipatia nei confronti dell'omosessualità. Ebbene, per entrambi i portatori delle idee scatterebbero gli articoli del codice penale (legge Mancino per quello riguardante il fascismo), e la legislazione a tutela degli omosessuali nel caso dell'omofobia.

Ferma restando la sacrosanta condannabilità per chiunque commetta o esalti forme di violenza; rimane tuttavia il problema sulla coerenza di queste norme repressive con il principio della libertà di esprimere le idee, caratteristica e vanto delle democrazie.

Giorgio Bido

Padova

Il caso Salvini

Decisioni

di maggioranza

Apprezzabile commento del dottor Carlo Nordio: L'ex ministro a giudizio: quattro dubbi ( e un sospetto ). Cambiate le maggioranze di governo, il Senato decide in modo opposto. Così è stato deciso perché faceva comodo decidere. Diritto e coerenza astrazioni, sempre dopo argomentazioni minacciose liberali e democratiche. Film già visto 74 anni fa l'11 giugno 1946 in via Medina a Napoli, dove una folla di centinaia di cittadini filo monarchici, protestava per brogli sul referendum, sotto le pallottole, sparate dagli ausiliari della polizia, voluti dall'allora ministro dell'interno Giuseppe Romita, morirono 9 persone tra cui una ragazza ebrea di 12 anni, fuggita ai campi di sterminio e ci furono centinaia di feriti. A seguito di ciò, l'urlo del liberale Pietro Nenni O Repubblica o caos, il governo (mai eletto), senza attendere i risultati definitivi e il responso sui 30mila ricorsi per irregolarità, fece sì che la Corte di Cassazione avallasse i risultati della vittoria della Repubblica sulla Monarchia: respinse i numerosi ricorsi per brogli senza averli esaminati. Particolare non trascurabile, il presidente della Corte Pagano, ed il procuratore generale Pilotti, votarono in forma difforme dalla maggioranza. Oggi, nulla è cambiato.

Giancarlo Parissenti

Stranieri

I migranti negli hotel

rimasti senza turisti

Mancheranno i tedeschi o gli austriaci come francesi e belgi e americani o cinesi ma non possiamo dire con certezza che in Italia e soprattutto in veneto di stranieri non ne arrivano.

Ogni giorno, ormai da anni, ne arrivano a migliaia da dove il mare è più blu o dalle frontiere dell'est, ne sanno qualcosa sulle coste siciliane dove non c'è più posto per ospitarli.

Perché allora non dirottarli nei tanti alberghi semi vuoti delle spiagge italiane? La Sardegna dicono essere semi vuota, così come moltissimi hotel della riviera ionica e adriatica.

Il governo potrebbe contribuire al loro mantenimento aggiungendo altrettanti trenta euro al giorno, che già elargisce a questi poveretti, per gli albergatori.

Si potrebbero così tenere gli alberghi sempre aperti facendo recuperare parte del mancato guadagno a tanti nostri imprenditori del turismo e facendo lavorare la filera agro-industriale del nostro paese che si trova in vera difficoltà.

Sabrina Dal Toso

Limena (Padova)

Alimenti

L'hamburger? Fatto

in casa è meglio

Durante il periodo di chiusura a causa Covid19 mi è capitato di leggere un libro molto interessante di Dario Bressanini, docente di chimica e ricercatore di professione. Un libro dedicato alla carne. Il libro aiuta a conoscere questo prezioso alimento in tutto e per tutto, spiega sulle migliori tecniche di cottura e le migliori caratteristiche che deve avere la carne soprattutto quella bovina. Ho scoperto la cottura a bassa temperatura ed ho compreso tutto quello che serve per risparmiare acquistando i giusti tagli e cucinarli nel modo corretto. Nel volume ci sono anche delle ricette. Un manuale di istruzioni che mi ha affascinato e sorpreso. Inoltre senza compromessi alcuni, ha spiegato che le ultime ricerche hanno confermato che negli hamburger industriali sono presenti Dna diversi, ovvero che provengono da capi diversi e non come spesso scritto di un unica razza. Inoltre, questo lo aggiungo io, sono presenti, oltre ai conservanti, ingredienti come amidi e acqua che servono per compattare questo insieme di carne macinata, spesso gommosa e al chilogrammo molto costosa. Quindi sta nel Dna il vero business dell'hamburger, che possiamo preparare presto e facilmente in casa, risparmiando un bel po' di soldi e facendo felici i nostri figli che amano cavalcare le mode americane piuttosto che mangiare una sana e succulenta bistecca.

Emma Dal Negro

Treviso

