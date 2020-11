Il caso Sissy

La testimone

è un'ex detenuta

In relazione all'articolo pubblicato sul Gazzettino di ieri relativo alla morte dell'agente penitenziaria Trovato Mazza, si evidenzia che viene indicata tale signora Quadrano Assunta quale collega testimone dell'agente Trovato Mazza, mentre invece trattasi di ex detenuta più volte ospite di questo Istituto carcerario e scarcerata il 28/11/2013 per fine pena. Per ultimo, ma non di ultima importanza, si sottolinea l'arcaico e offensivo utilizzo del termine secondina in luogo della denominazione corretta di Agente di Polizia Penitenziaria. Non è solo una questione di forma ma anche e soprattutto una questione di sostanza, perché dietro un concetto c'è un significato preciso che tale concetto rimanda.

Salvatore Parisi

Comandante di Reparto

Direzione Casa reclusione donne Venezia

Santificazioni / 1

Una preghiera

e poi basta

È morto Maradona, dico volentieri una preghiera e umanamente provo pietà per un uomo che finisce la sua esistenza terrena; ma basta, basta. Improvvisamente non esiste più il covid, centinaia di morti che fino alle 16,59 di oggi gettavano tutti, compreso il nostro governo, nello sconforto, dalle 17,00 via, stop, non esistono più, non contano più niente; virologi, immunologi, infettivologi ma chi siete voi, cosa fate per l'umanità, tornate nei vostri puzzolenti laboratori oggi si celebra un uomo straordinario, il Messia che ha detronizzato San Gennaro, un'icona elevata alla santità laica ma forse anche religiosa, la nuova religione della cocaina consumata a mezzi chili, la nuova religione di un miliardario che però sosteneva fior di dittatori affamatori di intere popolazioni, un evasore fiscale per milioni non bruscolini. Ieri era anche la giornata in cui si doveva ricordare, condannare la violenza sulle donne, ma no dai, ma cosa vuoi che sia, esaltiamo, riempiamo le piazze, ignorando tutte le regole, santifichiamo il furbo cocainomane, portiamolo ad esempio per le nuove generazioni. Panem et circenses, al tempo dei romani, sesso e droga in salsa moderna.

Diego Parolo

Santificazioni / 2

Non si riscatta così

la città di Napoli

Ho appena appreso la notizia della morte di Maradona e di fronte alla morte di una persona m'inchino. Ma di fronte alla morte del personaggio Maradona trovo le esternazioni di tanti cittadini di Napoli (intervistati dalle televisioni) a dir poco raccapriccianti. Ma dove vogliamo arrivare con gente che ragiona e si comporta di conseguenza con simili reazioni, soprattutto in un momento come quello attuale! Sono in una situazione di m....a dal punto di vista sanitario hanno cittadini moribondi in lettighe, cittadini che muoiono nei gabinetti, un sindaco e un presidente di Regione che si sputtanano a vicenda e mi tocca sentire che Maradona aveva riscattato la città? Così si riscatta una città? Ma le oneste e civili persone di Napoli accettano una cosa del genere con tanto di lutto cittadino? Ma i loro morti sono di serie B?

Lorenzo Soldera

Vaccini

La presunzione

contro la scienza

È molto preoccupante leggere che circa un terzo dei cittadini non intende seguire la profilassi contro il covid. Spero che la prevista campagna a favore della vaccinazione riesca a far cambiare idea se non a tutti almeno alla maggior parte di loro. È giusto rispettare la libertà di scelta, ma quando questa è in contrasto con la salute pubblica, quel diritto non può essere esercitato dagli interessati. Ma con questo disastro sanitario come si fa ad essere così presuntuosi da contestare la scienza in base ad assurde e infondate convinzioni strettamente personali?

Mauro Cicero

Replica

Poste in regime

di libero mercato

In riferimento alla lettera Suggerimenti alle Poste, pubblicata il 15 novembre, Poste Italiane desidera precisare che le sue attività si svolgono in un regime di libero mercato, sia per quanto riguarda il mondo dei servizi finanziari che per le attività di recapito. L'Azienda, che conta oggi su una rete di oltre 12.800 Uffici Postali (dei quali 1049 in Veneto), ha ampliato a livello nazionale l'offerta complessiva di servizi bancari, diventando uno dei principali operatori nei sistemi di pagamento del Paese e registrando, nel corso dello scorso anno, 28,7 milioni di carte di pagamento e 2 milioni di accessi quotidiani al sito Internet o alle App. Poste Italiane, nel 2019, ha consegnato oltre 2,7 miliardi di pezzi di corrispondenza e 148 milioni di pacchi, numeri che collocano l'Azienda in una posizione privilegiata per cogliere le opportunità legate alla crescita dell'e-commerce. Negli ultimi mesi Poste Italiane ha potenziato ulteriormente la propria rete logistica creando partnership con operatori specializzati come Sennder e Milkman e attraverso il recente accordo preliminare per acquistare l'intero capitale sociale dell'operatore postale Nexive Group. L'Azienda promuove inoltre un progetto dedicato ai Piccoli Comuni italiani, rafforzando ancora di più la propria vicinanza al territorio e alle sue comunità lungo un percorso fatto di impegni reali, investimenti, nuovi servizi e opportunità concrete, al servizio della crescita economica e sociale del Paese. Poste Italiane coglie l'occasione per ricordare che è quotidianamente impegnata a garantire l'erogazione dei servizi, nel pieno rispetto delle norme sulla sicurezza, agendo sempre a tutela della salute dei cittadini e dei dipendenti.

Poste Italiane

Media Relations

Controreplica

Pochi profughi

sui barconi

Di solito non faccio le contro repliche, ma come si fa a non replicare al signor Antonio Sinigaglia che mi chiede con quali certezze io li consideri falsi profughi... Ma stiamo scherzando? Ma li vede nei barconi? Il 90% sono ragazzotti dai 20 ai 30 anni dell'Africa sub sahariana, dove non ci sono guerre, solo voglia di venire qua a farsi mantenere. Questi sono migranti economici! Che guerra c'è in Senegal o nel Bangladesh? Che guerra c'è in Costa d'Avorio o in India? Pensiamo ai problemi economici degli italiani dato che nel 2020 si sono già persi 800mila posti di lavoro! E hanno chiuso centomila aziende!

Riccardo Gritti

Il senatore Morra

Assenza

di senso civico

Il ripugnante e riprovevole intervento verbale del Senatore Morra, eletto a tale carica in virtù di una legge in-co-sti-tu-zio-na-le, denota la totale assenza di senso civico e di etica. La strumentalizzazione verso un avversario politico, colpito da una gravissima malattia che successivamente lo ha portato alla morte, è quanto di più incivile si possa accettare. Non di meno, il responsabile politico dello stesso partito, Movimento 5 Stelle, ha giustificato tale comportamento, affermando che non accetta lezioni dalla Destra giustamente insorta. Non si tratta di Destra o di Sinistra, ma soltanto di rispetto delle persone, di civiltà e delle Istituzioni.

Luciano Furlan

