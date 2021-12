Il caso Giri

Quando i delitti

non sono tutti uguali

Vorrei tornare sull'accoltellamento e la conseguente morte di Davide Giri a New York per mano di un afroamericano, cercando di non buttarla sul razzismo o il politicamente corretto, anche se questa assurda morte del nostro connazionale è dovuta principalmente a causa della sua identità cromatica della pelle, diversa da quella del suo assassino, in pratica una specie di Ku Klux Klan alla rovescia. Nel caso specifico non abbiamo notato nessuna levata di scudi di chi in altre occasioni si era strappato le vesti o inginocchiamenti vari, meglio così. Possiamo però commentare che in alcuni casi di eventi delittuosi si è strumentalizzato solo per mera convenienza politica o ideologica, senza considerare che tutte le violenze devono essere considerate tali al di là di ogni colore politico e quindi devono essere condannate e perseguite penalmente tutte nella stessa misura senza atteggiamenti folcloristici.

Ugo Doci

Vaccini / 1

Grazie a tutti

i ritardatari, ma...

A tutti i ritardatari del vaccino dico grazie, un grazie sincero per aver offerto la loro collaborazione al benessere mio e di tutti gli italiani! Devo però chieder loro: perché non vi siete vaccinati prima d'ora? Perché, non vaccinandovi immediatamente, avete consentito ulteriori decessi, un aggravio della situazione sanitaria con la compromissione delle cure ordinarie degli italiani? Ed ancora, perché avete consentito nuovi aumenti del debito pubblico, nonché nuove basi per ulteriori chiusure e limitazioni ad una vita normale, rendendo più complessa la vita vostra e dei milioni di confratelli italici già in regola con il loro dovere di cittadini prudenti e corretti? Personalmente non riesco a trovare risposte, però, alla fine, come si suol dire, è meglio tardi che mai, e quindi io vi ringrazio sinceramente e spero di estendere i miei ringraziamenti ai tanti altri tardoni che, io spero, vi seguiranno.

Piero Zanettin

Vaccini / 2

A favore

dell'obbligo

Quando ho fatto il militare sono stato obbligato a fare 4 vaccini in contemporanea (la famosa quadrivalente): anti-tetanica/difterica, antitifoidea, antimeningococcica, anti-morbillo/rosolia/parotite e non potevo proprio dichiararmi no vax. Per anni come insegnante sono stato obbligato a farmi raggi X ai polmoni (controllo tubercolosi) per potermi avvicinare e lavorare in sicurezza coi ragazzi. Da neonato mi hanno fatto l'antivaiolo. I bambini dagli zero ai sedici anni devono farne 10: antipolio, antidifterica, antitetanica, antiepatite B, antipertosse, anti Haemophilus influenzae tipo B, antimorbillo, antirosolia, antiepatite B, antivaricella. Di tutto ciò nessuno si lamenta. Io mi sono fatto volontariamente il vaccino anticovid e sono in lista per la terza dose e tutto ciò per essere più libero nella mia vita. Per colpa di una minoranza idiota che non vuole vaccinarsi, ma godere delle mie stesse libertà grazie ai vaccini della maggioranza, si corre il rischio di essere nuovamente tutti confinati. Ma il governo, lo Stato o chi per esso ha il coraggio di imporsi con azioni anche impopolari obbligando a vaccinarsi o con il limitare la vita a solo chi non vuole vaccinarsi? Lo sanno questi quattro scalzacani no vax che vaccinazioni obbligatorie ci sono già per legge?

A. Seguso

Politica

Perché deve

rimanere Draghi

Siamo nel mondo del no perchè tra no vax, no Tav, e mettiamoci qualche annuncio di sciopero, il panorama è quasi completo. Per questo è necessario che alla guida del paese rimanga Mario Draghi personalità lontana dai partiti tradizionali che ascolta, non so fino a quando, ma poi decide. Certa politica invece si diletta e devia sui problemi quotidiani anticipando pensieri e desideri sull'elezione del nuovo capo dello Stato. Direttore, non è un segno di incapacità?

Giuliano R.

Natale

Le bufale sull'Islam

e la pavidità degli atei

Tornano i presepi natalizi e torna la polemica sul fatto che i simboli cristiani offenderebbero l'islam. È una notizia, tanto ricorrente, che alla fine qualcuno potrebbe finire per credere vera. Eppure, paradossalmente, la verità è proprio il contrario di ciò che si va tentando di sostenere. Per ironia della sorte, infatti, la nostra religione è ciò che l'Islam stima di noi, mentre detesta proprio l'assenza di valori religiosi, e la deriva atea della nostra civiltà. L'Islam è disgustato da un'Europa senza Dio, disse Benedetto XVI durante il suo viaggio apostolico in Baviera. Da tempo i musulmani ci ricordano che Allah è nome generico di Dio. Abbiamo finalmente capito che quel Dio che loro chiamano Allah, noi Padre Eterno, gli ebrei Jahvè è sempre e comunque il Dio di Abramo da cui sia noi che loro discendiamo. Abbiamo visto comunità islamiche, attraverso il loro imam, regalare per Natale un presepio al sindaco della città; riceviamo auguri di Buon Natale dagli amici dell'islam più cari e ci ricordiamo ormai, a tempo opportuno, di far loro gli auguri per le Eïd e per il Ramadan. Chi diffonde questa dunque questa puntuale bufala natalizia? Certo non i musulmani. Vien da pensare ad una minoranza un po' atea, con un discreto pudore delle proprie idee, anche un po' pavida che di religioni ostenta di non sapere nulla eppure dietro ad esse tenta rozzamente di nascondersi. Nell'800 gli atei, erano una fiera compagine di anarchici, liberali, socialisti; una schiera impavida di militanti con barbe incolte e bandiere al vento. Oggi sembrano una pavida minoranza che ha paura, ha pudore di uscire allo scoperto e per coprirsi si nasconde dietro a chi trova, fosse pure, paradossalmente, una grande religione. Non so se mi spiego...

Roberto di Pietro

Imposte

Se l'acqua è come

lo champagne

A riprova che i nostri governanti ed amministratori vari non vivono in questo mondo sembra irreale il fatto che l'acqua minerale è tassata al 22% come lo champagne. Possibile che nessuno dei vari soloni che pontificano ogni giorno sui giornali ed in tv si sia accorto di questa mostruosa incoerenza? Quindi l'acqua minerale è un bene di lusso.

Giuliano Dori

Veneto

Che cosa fare

con l'addizionale

Mi riferisco alla risposta del Direttore al Sig. Baldo sull'addizionale IRPEF in Veneto. Sullo stesso argomento avevo scritto anch'io, specificando che il Veneto applica soltanto l'aliquota base senza aggiungere altre aliquote discrezionali e per questa precisazione credo di non poter essere qualificato portatore di alcuna ideologia, né di sinistra né di destra. Proponevo che la Regione creasse un fondo applicando qualche percentuale in più (per me minima a tutti) per alcuni scopi, il primo per solidarietà e quindi mi sembrava utile che la Regione si facesse promotrice di solidarietà in gravi casi di sofferenza dei suoi cittadini; e poi di intervenire, per esempio nella Cultura, su iniziative che il singolo non è in grado di realizzare e non certo per distribuire mance come quelle approvate dal Comune di Padova di elargire ai giovani 50 euro di bonus cultura. Credo che se la Regione, creando propri mezzi, intercetta, potenzia e dirige il dinamismo ed il fare compia un passo positivo.

Gian Carlo Michelotto



