Il caso Floyd

Non si brucia

tutto così

L'azione assolutamente esecrabile di quel poliziotto americano che credeva di essere l'ispettore Callaghan interpretato da Clint Eastwood, non giustifica tutto questo pandemonio che sta succedendo nel mondo, questa persona va punita severamente e basta. L'azione dei poliziotti americani che si sono inginocchiati a chiedere scusa è apprezzabile, ma non comprendo lo stesso gesto di alcuni italiani che hanno fatto altrettanto, però selezionando le vittime. Dopo di che la faccenda non si è fermata qui, è iniziato il saccheggio dei negozi, l'imbrattamento e la distruzione delle statue di personaggi famosi che nel bene o nel male per qualcuno, hanno fatto la storia del mondo. Mi domando caro Direttore, a quando anche il rogo dei libri non graditi, o la distruzione dei simboli religiosi, dal momento che nel mondo ci sono molte religioni diverse, dopo di che passare a bruciare le persone, il passo è breve.

Ugo Doci

Mestre (Ve)

La scuola

Gli insegnanti

vogliono insegnare

Sono un'insegnante. La ringrazio per aver difeso i docenti dalla sarcastica battuta del sig. Gerardo, il quale ci immagina dispiaciuti se le scuole non venissero usate più come seggi elettorali, rovinando con questa superficiale affermazione la sua valida lettera. Come Lei ha precisato, ogni volta gli insegnanti non approvano le inutili interruzioni causate dalle votazioni, tanto meno quest'anno! Tutti desideriamo riprendere al più presto le lezioni, senza che queste vengano sospese dopo pochi giorni o, addirittura, ne sia fatto slittare l'inizio! Il sig. Gerardo si sta sbagliando...

Antonella Favaro

Gli Stati Generali

Le pagine

non scritte

Sto seguendo con estremo interesse l'aperto dibattito sugli Stati Generali, in particolare su quanto enunciato dal Presidente di Confindustria. Così (dopo il documento Colao) ho cercato di farmene un'idea in presa diretta andandomi a leggere il libro Italia 2030. Purtroppo ho scoperto che è disponibile solo in vendita a 10 Euro. Mi sarei aspettato una sponsorizzazione da parte di Assolombarda e una conseguente sua estesa diffusione per agevolarne comprensione e condivisione, a cui tanto tengono. Comunque sia, vi sono 11 contributi di altrettanti ben noti professori universitari che spaziano su tutto lo scibile, più o meno cognito, del contesto socio economico della nostra italica contemporaneità. Naturalmente si propongono conseguenti obiettivi da perseguire per garantire al Paese un immediato rilancio entro il 2030, oggi. Quello che mi sfugge è cosa intende fare la realtà industriale italiana. I saggi fanno una fotografia e declinano suggerimenti di scenario, ma gli Industriali che indicazioni prioritarie daranno agli associati in termine di investimenti propri, su Fabbrica 4.0, formazione, sicurezza, distretti ecc? Quello che si attendono è chiaro e condivisibile, ma loro? Mi fermo qui. Magari Lei mi potrà aiutare a meglio intendere queste numerose pagine, soprattutto quelle ancora non scritte.

Giovanni Testa

Venezia

Mestre-Tessera

Linea ferroviara

e non bretella

Ma perché, invece di costruire una bretella con tutti i disagi che comporta per le fabbriche e l'abitato di Tessera, non si pensa a costruire una nuova linea ferroviaria a partire dalla stazione di Mestre, o meglio di Carpenedo, deviandola in modo da passare fra Campalto e Tessera e quindi portarsi in prossimità della laguna, passando a sud di Tessera paese; all'aeroporto creare la stazione di transito e proseguire direttamente per Trieste riallacciandosi ove possibile alla linea esistente. Si avrebbe il vantaggio di un'unica linea senza cappio e di fermata all'aeroporto per i treni provenienti da Mestre e da Trieste.

Ignazio Lo Monaco

Mestre

La riflessione

I campi

di Venezia

Ma quanti campi abbiamo/A Venezia/ Larghi, lunghi,stretti/Di sosta/Di passaggio/Di sbocco/Di commercio/Di sedie e tavolini/Di edicole/Vecchie/E nuove/Magari vicine e/Chissà perché,/Con le panchine/(in genere poche)/Con le vere da pozzo/Con gli alberi (pochi)/Senza alberi, senza niente/Con qualche monumento/In genere importante/Goldoni, Colleoni,/E qualche volta/Con venditori ambulanti/Con installazioni provvisorie,/come San Rocco il 16 agosto./Ricordo san Bartolomeo/Perché una volta/Ci si trovava/a discutere di politica,/in piccoli gruppi,/ma intensamente e/con passione dialettica./Ma cosa facciamo/In questi spazi ariosi/Ventilati, scenografici/Con buona acustica/Con un bel vedere/Collocati in ogni dove/Di questa nostra/Magnifica città/Rimpiango Scaparro/Che seminò in ogni angolo/Spettacoli, piccoli e grandi/Artigianali e classici,/Popolari e colti,/Sofisticati e semplici/Risvegliando/Una tradizione/(il Carnevale)/Che si era marginalizzato/E rivitalizzando questa città/Certo con folle eccessive/Ma spontanee/Troppo invadenti/Ma vivaci e allegre./E anche i veneziani/Ricchi e poveri/Si sono divertiti./(non sempre)/Siamo una città/Da teatro a cielo aperto/Non da Museo/Cerchiamo di/Vederla così/Di ripensarla così./Però in modo organizzato/E rispettoso./Si può.

Gaetano Fabbri

La Seconda Guerra

La tragedia

immane

Il 10 giugno 1940 Il Duce del Fascismo, il Cavaliere Benito Mussolini dichiara guerra alle nazioni plutocratiche. Dal balcone di Palazzo Venezia la voce anche se è imperiosa, fa trasparire incertezza. L' 8 settembre 1943 il maresciallo Pietro Badoglio comunica con voce stentorea alla radio l'armistizio con gli Alleati. I primi tre anni di guerra annoverano, da subito, nefaste sconfitte sui vari fronti aperti. Fu la strategia della cosiddetta guerra parallela, con disfatte, morti e migliaia di feriti. La catastrofe era inevitabile per totale impreparazione militare sui rapporti di forze in mezzi, uomini e materiali. L'Italia degli otto milioni di baionette presenta una sproporzione devastante con tutte le Nazioni travolte negli eventi bellici, nei suoi armamenti superati, una competitività che diventa subalternità con Hitler, una mentalità militare ed una dottrina ancora ferma al 1918. Chi la dichiarò quella guerra, Benito Mussolini lo troveremo morto e venne poi appeso ad un gancio di un distributore di benzina, a testa in giù, a Piazzale Loreto, a Milano, il 29 aprile 1945. Il suo feroce assassinio fu un atto conclusivo di reazione nei confronti di un dittatore che con la sua morte non decreto solo la fine dell'Italia fascista, ma di un'intera mentalità che prese coscienza di una tragedia immane.

Adalberto de'Bartolomeis

Monselice (Pd)

