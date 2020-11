Il campione

Maradona

uno di noi

Diego Armando Maradona era uno di noi, con i nostri sogni e le nostre debolezze. Per questo era così popolare. Non per essere il più bravo, ce ne sono tanti, ma tutti inarrivabili. Lui invece era noi di noi, come noi. Si poteva toccare con mano.

Enzo Fuso

Francia

L'esempio sbagliato

di libertà

Ecco che con Charlie Hebdo ci ricaschiamo! Alcune settimane fa Il Gazzettino ospitò alcune mie considerazioni sulle vicende francesi legate alla tragica storia di Charlie Hebdo, il settimanale satirico dalle cui vignette oltraggiose nei confronti di Maometto ebbero origine i tragici attentati con numerose morti, ultima delle quali quella del professore decapitato. Ebbene, ora, puntuale e a coerente conferma della distanza culturale che si evidenzia fra l'illimitato libertarismo della Francia (quella peraltro che ospitò per decenni i nostri terroristi in base alla dottrina Mitterrand!) ed il buonsenso, che non può mai essere abbandonato, arriva un ulteriore episodio: il rigetto da parte del Tribunale di Parigi della denuncia fatta a suo tempo dal sindaco di Amatrice contro le vignette della medesima rivista libertaria in occasione del sisma che colpì, nel 2016, il Centro Italia. Quelle vignette, che il vostro Gazzettino ha, con meritevole puntualità, ancorché in solitudine, richiamato nell'edizione dello scorso 21 novembre! Vogliamo continuare a considerare il nostro cugino d'oltralpe ancora un esempio da seguire sul concetto di libertà di satira e di stampa? Posso chiedere perché i nostri intellettuali continuino a stazionare in così stridente silenzio?

Giorgio Bido

Il caso Morra

La salute

dei candidati

Desidero rispondere alla lettera relativa alla polemica Morra/Santelli e desidero dire che negli Stati Uniti d'America, grande democrazia occidentale, è oramai prassi consolidata che a tutti i grandi candidati politici venga controllato lo stato di salute invitando i candidati con gravi patologie a rinunciare alla candidatura. Questa non è dittatura né un fatto ignobile ma è sano e pratico buon senso: è giusto non candidare persone ammalate specie in modo grave come chi è malato di tumore, che possono prendere decisioni sballate o che possono morire durante il loro mandato comportando con ciò gravi conseguenze per la loro sostituzione e per organizzare nuove elezioni. Tutto ciò mi pare molto chiaro.

Franco Rinaldin

Sogni

Un mondo senza

integralismi

Anch'io avrei un sogno, ovviamente senza fare il verso a Martin Luther King, il mio sogno è quello di poter vivere in un mondo migliore di quello attuale, un mondo senza integralismi di tutti i caratteri, senza ideologie e supponenze di gente che ritiene di aver sempre ragione, perché si ritengono unici intestatari della verità, e infine dove una giustizia sia veramente uguale per tutti e non per qualcuno più uguale che per altri. Vorrei anche vivere in una società gestita da individui qualificati a poterlo fare con adeguatezza e non messi in certi incarichi per soddisfare qualcuno. Oggi il nostro paese, a differenza del passato, non gode di nessun prestigio nel mondo, ci sono alcuni esempi sotto gli occhi di tutti, per questo ne subiamo le conseguenze, il miracolo economico del quale c'è stato un riconoscimento del mondo intero, è solo un pallido ricordo.

Ugo Doci

Padova

La disorganizzazione

della Polizia municipale

Le regole non valgono per tutti nemmeno in caso di pandemia. Ne ho avuto riscontro in moltissime occasioni da marzo, ma oggi mi è successa una cosa al limite del ridicolo. Ho trovato (giustamente) una multa sul mio parabrezza, in cui in modo non molto chiaro era scritto che dovevo comunicare i miei dati per la decurtazione dei punti alla Polizia Municipale. Nessun riferimento di indirizzo, orario nè di un telefono. Chiamo la Polizia Municipale di Padova per maggiori informazioni. Chiedo la pec per inviare i dati e mi dicono che devo andare di persona nell'ufficio di via Gozzi aperto solo 2 mattine alla settimana, altrimenti aspettare il verbale via posta a mie spese. Inoltre nella multa dicono che la comunicazione va fatta entro 30 giorni e non mi viene assicurato che il verbale arriverà per posta entro quella data. Giusto per onore di cronaca la non comunicazione dei dati del conducente prevede una sanzione di circa 250 euro, che sinceramente vorrei evitare. Inutile insistere. non è assolutamente possibile spedire la comunicazione via mail, mi sembra una cosa ridicola nel 2020 e ancora più ridicola in periodo di pandemia. Così ora sono in attesa in una sala d'aspetto con mascherina e altre persone per firmare un documento che potevo tranquillamente inviare per email evitando una ulteriore situazione di possibile contagio.

Luisa Salerno

Comportamenti

Chi può

e chi non può

Anche se seguo con interesse i vari avvenimenti calcistici, quando vedo alla TV certe scene di esultanza e gioia dei calciatori, dopo la marcatura di un gol, rimango alquanto perplesso ed irritato. Posso comprendere la gioia dei protagonisti, ma non giustifico tali comportamenti, che ignorano e sono in contrasto ad ogni disposizione imposta dalla attuale situazione di restrizioni sociali. I calciatori, essendo personaggi pubblici, dovrebbero essere di esempio, tra l'altro non mi risulta che questi professionisti siano immuni al contagio. Possibile che i responsabili delle varie società e gli organi istituzionali preposti non intervengano per proibire tali manifestazioni di entusiasmo ed imporre le disposizioni sanitarie previste dal Covid19? E poi... si ammonisce ancora un giocatore che si toglie la maglia dopo una segnatura! Se penso che, io come nonno, ho riguardo e timore di avvicinarmi per abbracciare e baciare i miei nipotini... mi sale la rabbia. devo purtroppo far notare che non ho visto o letto nelle cronache delle partite, frasi di commento e condanna neanche da parte dei diversi organi d'informazione. Un po' di rispetto, nei riguardi di noi cittadini qualunque, penso che ce lo meritiamo.

Egidio Ambrosi

Grillo

Aziende

discriminate

Non condivido la discriminazione tra aziende che producono e attività secondarie fatta dal lettore Serafin nel suo elogio a Grillo apparso sul Gazzettino del 26 novembre. Per quanto mi risulta, tutte le imprese sono aziende di produzione, sono cioè presenti sul mercato per produrre, appunto, beni e servizi atti a soddisfare i numerosi segmenti della domanda. Non vedo, perciò, come si possa giudicare palestre, ristoranti o teatri secondari (o improduttivi?) rispetto ad altre imprese.

Mauro Cicero

