Il blitz del cardinale /1Punti oscurisul contatoreLa vicenda del vescovo elettricista che ridà la luce ai morosi ha una serie di punti oscuri. Innanzi tutto bisogna tener presente che ormai tutti i contatori sono elettronici e solo in rari casi ci sono ancora quelli con la rotella che gira. Vengono telegestiti, per cui se dalla centrale di controllo della società di distribuzione dicono a quel determinato contatore di spegnersi, quello fa scattare l'interruttore e tutti i tentativi di riarmarlo sono inutili. L'unico modo per farlo tornare in...