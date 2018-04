CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Il benessereLe fascedi redditoPoiché eravamo stati posti al 47° posto della classifica mondiale del benessere quotidiano dei cittadini, il vecchio governo ha deciso di farci diventare ricchi. Ma come? Hanno abbassato la fascia di reddito a coloro che vivono dignitosamente ma che non riescono a mettere nulla da parte spendendo tutto per poter arrivare a fine mese. E li hanno definiti ricchi. Ma i ricchi sono altri. Bel regalo di Pasqua.Luigi BarbieriElezioniIl governodei vincitoriNon sarebbe il pesce d'aprile proporre la soluzione auspicata...