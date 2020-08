Ideologie

La ricchezza

e il Vangelo

Se un ricco soffre, un cristiano deve prendersene cura; se un povero soffre, altrettanto. Questo, in nome del Vangelo, non di un'opzione politica, sociologica od economica. La persona assistita dal Samaritano nella parabola evangelica probabilmente non era un povero (è scritto che i briganti gli portarono via tutto): a lui sono state rivolte attenzioni e cure e per lui è stato impiegato del denaro. Ma in verità nel mondo sono più numerosi i ricchi od i poveri? Il costante insegnamento della Chiesa è quello di essere vicini a tutti (nei loro diversi bisogni, materiali e non), privilegiando i poveri. Del resto, sarebbe anche una conseguenza delle statistiche, ma non è, evidentemente, solo questo; anzi. La politica, il comunismo, il populismo non c'entrano nulla in tutto questo perché il piano ed i richiami sono assai differenti. Papa Francesco lo fa continuamente notare. Tutti, ma proprio tutti (ricchi e poveri) abbiamo bisogno di liberazione, ma chi, oggettivamente, ne ha di più? Chi è più nel bisogno. Un esempio concreto, alla comune portata, in Italia e non solo, è quello della sanità: i ricchi possono accedere a cure e servizi, i poveri, invece, molto meno, fino addirittura a non potersi curare. Questo è un dato che possiamo vedere tutti i giorni, non è politica! I cristiani devono raccogliere questo dato contribuendo, per quanto sta in loro, a rimuoverne la cause ed a porvi rimedio (questa invece sì che è politica!), agendo senza paura di essere per questo etichettati: lo fanno nel nome del Vangelo, in una sana laicità. Questa è la via maestra, anche se non esclusiva: la dottrina della Chiesa non demonizza affatto la ricchezza e chi la detiene: richiama sempre però ad un suo uso non ingordo, non truffaldino e/o limitato ai beni ed agli interessi esclusivamente privati. Anche le più recenti ricette d'impostazione liberale lo riconoscono del resto oggi, come condizione per superare questo capitalismo che nel tempo è degenerato rendendolo più umano. Chi invece pensa alla ricchezza come valore assoluto, a volte perfino violento ed egoistico e magari considera i poveri come una palla al piede di cui sbarazzarsi, è oggettivamente lontano dal Vangelo: questo va detto senza tentennamenti anche con riferimento a posizioni e ad ideologie circolanti nel mondo che, libere di pensarla come vogliono, non possono però farsi scudo del Vangelo.

Renato Omacini

Veneto

Dov'erano

i rivali di Zaia

Se non sbaglio sono nove gli aspiranti governatori che si batteranno contro Zaia, ma dov'erano nei giorni caldi della pandemia? Se Luca avrà fatto bene o male, sarà la Storia a dirlo, ma lui ci ha sempre messo la faccia. Quella di questi aspiranti governatori, non la ricordo.

Enzo Fuso

Parlamentari

Non conta il numero

ma la capacità

Non ci vuole uno scienziato per comprendere che non conta il numero dei parlamentari, ma le capacità che hanno per risolvere i nostri tanti problemi in attesa da decenni. E le cui prospettive di soluzione finiscono per invecchiare... senza alcuna soluzione... Quando abbiamo degli incapaci si sperpera anche il denaro loro dovuto, indipendentemente dal numero. Questo dipende dalla scelta elettorale che facciamo, indipendentemente dal partito a cui appartengono. Persone che votiamo spesso senza conoscerne le capacità, fidandoci del partito che ce le ha proposte. Una scelta quindi che dipende, ripeto, dalla qualità delle persone: poche ma buone, capaci e oneste, qualità sempre più rare da quanto si può constatare... Anche perché i partiti cambiano non di rado la loro denominazione accreditarsi presso gli elettori delusi, ma gli uomini che ci propongono sono sempre quelli incalliti che comandano al loro interno. Chiudo osservando che i nomi nuovi proposti sono stati spesso a loro volta una delusione, come si può constatare anche dal presente governo... E che ho osservato come le persone dotate politicamente si fa di tutto per eliminarle perché danno fastidio agli ignoranti in materia che sono sempre il numero maggiore.

Rolando Ferrarese

Sicilia

Il prezzo

dell'aiuto

Leggendo l'articolo a pagina 3 a firma di Mic.All. di domenica 23 agosto mi è sorto un pensiero che già covava nella mia mente. Dall'articolo ho dedotto che quando un Presidente di regione come Musumeci sentenzia che è pronto a chiudere tutti i centri d'accoglienza, che il governo statale con quello europeo non rispondono concretamente agli appelli (in sintonia con i sindaci interessati), che i siciliani potrebbero cominciare a essere razzisti... mi viene spontaneo un pensiero. Non è per caso che sul piatto della bilancia con l'Europa da una parte ci stanno gli aiuti economici già noti e dall'altra un tacito accordo tra Presidenti dove ci teniamo tutti i profughi che scappano dalle guerre (10%)? Mi viene da ridere per non piangere perché sono convinto che tutti i governi di centro sinistra con la loro politica sulla immigrazione stanno iniettando il virus del razzismo tra la gente italiana notoriamente accogliente e altruista.

Lorenzo Soldera

Contestazione

Il compleanno

di Pahor

Non è che aspettavate il momento buono per farlo? Mi riferisco al trafiletto in neretto di pagina 17 del Gazzettino di oggi domenica 23 agosto. Mi sento tradito da voi. Che tale Boris Pahor, recentemente premiato a Trieste dal Presidente Mattarella e al quale avete dedicato pagine del giornale, sia uomo di cultura non lo nego; ma a mio parere egli è di radicata cultura anti italiana dichiaratamente espressa nel tempo. Ricordare il compleanno di tale signore per il fatto che sia famoso con tale vostra enfasi, mi lascia amaro dopo le gravi esternazioni di negazionismo delle foibe espresse, riprese e divulgate in TV da quel signore subito dopo avere ricevuto il premio dal Presidente. La prego signor direttore, per non discriminare nessuno, pubblichi anche i compleanni delle vittime di Vergarolla, di Norma Cossetto e di degli infoibati cui furono negati tutti i loro compleanni futuri. Resto in attesa.

Alberto Stevanin

Veneto

I candidati

che non ascoltano

La sinistra, di questi tempi, sembra essere affetta da un masochismo di tafazziana memoria. Come altro giustificare la scelta di sostenere come governatore del Veneto alle prossime elezioni un personaggio che, nell'amministrare la propria città, Padova, ha contraddetto le promesse fatte in campagna elettorale andando a realizzare i progetti della precedente amministrazione che aveva violentemente osteggiato? Chi potrà credere agli annunci che farà in questa occasione? È vero che anche a livello di governo centrale ci hanno ormai abituati a continui trasformismi, ma almeno qui siamo in grado di valutare le capacità delle persone. Abbiamo più che mai bisogno di amministratori capaci di rapportarsi con la realtà, di ascoltare i bisogni dei cittadini e di lavorare in silenzio per risolverli. Qui invece ci si muove seguendo le proprie idee precostituite, come nel caso del nuovo tram su rotaia, che si è deciso senza voler raccogliere il consenso dei cittadini: un referendum avrebbe dato esito negativo ed è stato negato. Pensare che nella civilissima Svizzera si fanno referendum anche per decidere gli orari dei negozi!

Lettera firmata

