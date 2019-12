Idea per Venezia

Una lotteria

sulla marea

Anche se vecchi, come certificato dalle recenti statistiche, il cervello è ancora funzionante e noi veneziani di Venezia potremmo inventarci qualcosa per ricavare profitto dalla nostra non felice futura vita (forse?) disgraziata. Un'idea, visto che il settore tiene bene, potrebbe essere fare una lotteria sulle previsioni di marea e, considerando quello che ci aspetta, sarebbe quasi quotidiana. Il comune potrebbe gestirla e incassare la quota parte da usare per costruire palazzetti dello sport sulle barene, per fare il terzo ponte ed il raddoppio dell'aeroporto e scavare sempre più i canali o tutta la laguna per far fare un giro turistico nella stessa alle mega navi da crociera unendo la storia all'ambiente, oppure fare barene di collegamento tra terraferma e Venezia per costruire mega alberghi o club vacanze o b&b, ruote panoramiche e telefoniche o trenini con oblò stagni per girare in laguna, e ...aprire un concorso per le idee più... illuminate. Per i veneziani, con l'acqua alla gola, ci sarebbe la possibilità di partecipare e forse vincere qualche premio in natura o in denaro e, a quegli illusi che i 20.000 del porto di Marghera hanno chiamato ambientalisti ricordo che solo i 20.000 di Marghera hanno più voti dei nativi veneziani. Perché resistere se questo è l'uso della democrazia in Italia? E il Mose? Sembra debba dotarsi di un cervello e dicono serva per farlo funzionare. Ecco un'altra mega idea: usare quello della lotteria, due piccioni con un cervello. Il massimo!

Emilio Baldrocco

Venezia

Rate e sconti

L'acquisto di auto

e la manovra

Andando ad acquistare una auto nuova il concessionario propone uno sconto di mille euro e il pagamento rateale, una certa formula di finanziamento. Naturalmente le rate verranno pagate, ma anche i mille euro gli saranno restituiti. Più o meno è quanto traspare dalla legge di bilancio/finanziaria appena approvata, dove i vari balzelli di imposte partiranno da marzo, luglio, ottobre e così via come pure le salvaguardie. Non c'è che dire.

Celeste Balcon

Belluno

Linee soppresse

Se a pagare Actv

sono i veneziani

Provate a indovinare: su chi si rifá Actv quando deve far quadrare un turno di riposo o una manutenzione programmata dei mezzi di navigazione? Ma su i residenti veneziani, naturalmente! Tanto questi hanno già pagato il loro abbonamento mensile e non possono farci niente! Non pretenderanno mica di avere il servizio per i 30 giorni del mese solo perché hanno comperato un abbonamento mensile! E cosi il giorno di Natale viene sospesa la linea 1 con allegra noncuranza. E se un anziano residente vuole andare a fare gli auguri ad un altrettanto vecchio residuale che sta aldilá dell'acqua pazienza! Che si accontenti di telefonare! E che se lo scordi di andare a Piazzale Roma a prendere il bus per la terraferma dove abita il figlio sposato con i nipotini. Che vengano loro che sono giovani! Qua si fa di tutto per agevolare il turismo ragazzi! Non é mica il caso di sopprimere la linea 2! Eh no!

Hugo Marquez

Il Bambin Gesù nero

Integrare le religioni

percorso difficile

Leggo: Il vescovo promuove il Gesù bambino nero: Non c'è futuro senza integrazione. Posso essere anche d'accordo, però mi sembra un percorso difficile. Considerando che il mondo conta circa 7 miliardi e mezzo di abitanti. Mi spiego. Con l'ultimo censimento esistono ben 30.547 religioni, dottrine, credenze, sette e culti tribali, più le scuole filosofiche. Mi fermo qui.

Luciano Bertarelli

Rovigo

Scuola

Insegnanti, è un

terno al lotto

Sempre la solita solfa: la Stato destina pochi soldi alla scuola! Può essere anche in parte vero, anche se si dovrebbero quantificare bene le risorse che vengono destinate da Enti Locali e dai Fondi Pon, che non sono pochi e a volte spesi anche molto male. Il problema principale, che non si vuole affrontare, è che non si può avere un miglioramento sostanziale senza una preparazione del docente anche dal punto di vista pedagogico e poi una indispensabile selezione e valutazione del docente stesso. Molte volte ho sentito la frase: sa bene la sua materia, ma insegnare non è il suo mestiere . Purtroppo la realtà è che la scuola è diventata sempre più un terno al lotto: bisogna avere fortuna che ti capitino per i tuoi figli docenti bravi, preparati e in grado di capire e motivare le nuove generazioni, ma non tutti possono avere fortuna perché i docenti non preparati, non motivati e non in grado di svolgere a dovere il proprio lavoro (o forse dovremmo usare il termine missione?) sono sempre di più. Grande colpa in questo degradare della scuola ce l'hanno i sindacati che sono diventati sempre più volti a difendere privilegi e tutele della parte di docenti poco capaci e poco motivati, ed opponendosi sempre a qualsiasi tentativo di valutazione sull'operato dei loro affiliati. Anche sulla gestione dei Fondi Pon ho assistito a molti sprechi di risorse con corsi ben pagati (anche 60-70 euro all'ora per i vari docenti) con argomenti e ricadute di scarso riscontro e con ragazzi quasi obbligati a partecipare alle lezioni. Molto meglio le risorse destinate dai Pon rivolti all'acquisto di materiali o alla realizzazione di cablaggi e reti informatiche negli istituti. Anche l'impegno in termini di ore di lezione e di giorni di scuola è troppo poco per i docenti: non si possono rivendicare stipendi più alti se non si lavora di più e meglio. I dirigenti scolastici poi sono stati gratificati da un sostanzioso aumento nelle buste paga negli ultimi 15 anni, ma sono impegnati più nelle semplici e varie mansioni burocratiche e non svolgono invece da anni il ben più difficile e oneroso controllo dell'operato anche didattico dei docenti, questo pur essendo molto aiutati nelle loro incombenze amministrativo-contabili dai Dsga che ne svolgono a volte parte del lavoro. Un punto fermo dal quale ripartire intanto sarebbe riprender ei dettami impartiti dall'ultimo Ministro capace che la scuola ha avuto: la signora Moratti ed avere organici e graduatorie fissate al 31 luglio, basta con le nomine a fine settembre e con quello squallore degli esami a fine agosto per i debiti. Come direbbe l'ottimo docente e scrittore Alessandro D'Avenia: Tanti Letti da rifare !

Diego Indezzi

Codice della strada

Pedoni e ciclisti

troppo indisciplinati

Pedoni e ciclisti non dovrebbero rispettare tanto quanto gli automobilisti il codice della strada? Attraversano fuori dalle strisce zebrate, in barba agli sforzi comunali preferiscono usare la strada ai percorsi pedonali o ciclabili, non vestono adeguatamente per essere visibili e non usano caschetti protettivi. A loro rischio e pericolo e guai a chi li tocca. Purtroppo la legge tanto ingiusta quanto iniqua applica pene severe severa solamente per chi usa l'auto.

Rimo Dal Toso

Padova

