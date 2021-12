I fronti del Covid

Rispettare

e idee altrui

Premesso che sono vaccinato, non perché ne sono convinto, ma avendo sempre rispettato le leggi ho pensato che se volevo partecipare alla normale vita quotidiana questo era il male minore. Ma se ci penso, più che confuso, sono demoralizzato di come siamo diventati sotto l'aspetto delle opinioni e della libertà di pensiero. Dal mio punto di vista chi pensa che questo vaccino contenga sostanze che fanno male e anche chi al contrario, invece, pensa sia la terapia unica per essere salvato dovrebbero moderare la forte ossessione e preferire un ragionamento razionale senza farsi dominare da un sentimento violento. A qualcuno farei queste domande: cosa si intende per libertà di espressione e se si vuole abolirla? Se la censura è vietata ognuno ha diritto di esprimere le proprie opinioni senza impedimenti? Kant riteneva che la libera circolazione di idee fosse il fondamento della conoscenza e dell'emancipazione dell'uomo. Possibile che l'opinione di qualcuno sia sempre una minaccia per qualcun altro. Ogni presa di posizione è considerata blasfema per gli altri, anche quando non viola alcuna legge. È lecito pensare che la scienza non ha ancora delle idee attestate e che si va a tentoni? Vi siete domandati come mai (confermato dagli stessi professori di microbiologia e virologia, badate bene favorevoli ai vaccini) gli stessi immunizzati possono contrarre il virus e quindi contagiare gli altri anche se in misura del 30%. La paura va rispettata perché e reale, fa parte del nostro sistema di difesa naturale sia che sia immaginaria che concreta. È un segnale che dobbiamo intervenire per superarla e mettere il nostro cervello in sicurezza. Ormai si lotta contro le opinioni ricorrendo a minacce, intimidazioni, denigrazioni, da una parte e dall'altra, e questo non va bene. Infine come sta succedendo, c'è la voglia di escludere dalla vita pubblica. Io credo alle parole democrazia e libertà, due parole semplici, con un significato immenso, distinto ma in essenza unico che niente e nessuno dovrà e potrà sottrarci. Niente e nessuno potrà confonderle con qualche parvenza di surrogati come sta succedendo oggi.

Alessandro Lunian

Mascherine

Ordinanza violata

in piazza San Marco

Da giorni nel comune di Venezia vige un'ordinanza del sindaco che obbliga in alcune parti della città ad indossare le mascherine; passeggiando per piazza San Marco notavo moltissime persone che non indossavano le mascherine sebbene ci fossero pattuglie della Polizia comunale in transito e alcune ferme; avvicinatomi ad una di queste ho chiesto ad un vigile quale fosse l'area marciana: guardandomi stupito si è rivolto ad un suo collega domandando dove fosse, questo rispondeva che era l'area intorno a piazza San Marco; ricevuta la risposta, chiedevo come mai non prendessero provvedimenti verso coloro che non indossavano come prescritto la mascherina. Con un certo imbarazzo mi hanno detto che lo avrebbero fatto. Al di là del fatto che un vigile non sappia quale sia l'area marciana, penso e ritengo che non debba essere il singolo cittadino ma chi è preposto a far rispettare le ordinanze ad agire in merito.

Angelo Malandra

Parole e tradizioni

Buon Natale

cara Europa

Quanto buon tempo hanno le varie commissioni europee! Avevamo sorriso amaramente per il tempo sprecato mesi or sono su quelle riguardanti la salama da sugo ed il calibro delle mele che ora dobbiamo sorbirci le incredibili ultime partorite dalla commissione presieduta dalla maltese Helena Dalli circa il non fare riferimento al Natale per essere sensibili alle diverse tradizioni religiose ed ai diversi calendari (sic!) o all'abolire espressioni tipo Signore e signori o riferirsi a nomi come Maria e Giovanni preferendo Malika o Julio (boh?!) il tutto poi ritrattato goffamente per un approfondimento ulteriore dimostrando, ancora una volta, l'incredibile superficialità di certi personaggi ai vertici dell'Unione Europea che poi, per rimediare alla loro dabbenaggine, mettono, come diciamo dalle mie parti, tacòni pezo dei sbreghi sulle loro esternazioni. Eppure di temi su cui riflettere ed occuparsi con la necessaria applicazione ce ne sarebbero a iosa cominciando magari, per restare nella sfera di competenza della signora maltese, sulla disparità di trattamento nel lavoro delle donne o sulle discriminazioni, queste serie, in base al colore della pelle o di etnia che ancora infestano la vecchia Europa e che, senza che questo scuota minimamente la commissione presieduta dalla signora Dalli, fanno erigere muri di filo spinato e campi di concentramento per i profughi che si finge di non vedere. Cara signora, cari commissari, come mai non vi occupate di queste cose e lasciate stare le barzellette di cui invece vi sollazzate? Buon Natale a voi!

Vittore Trabucco

Treviso

Nevicate

Le colpe

di Asiago

La mia famiglia ed io ieri mattina siamo partiti da Padova alle 9:30 e in un'ora di macchina eravamo al Kaberlaba ad Asiago per far provare per la prima volta l'ebbrezza alla piccola di scendere con lo slittino e vedere la neve in montagna. Alle ore 12 (invece di scendere subito in pianura, grave errore nostro) abbiamo deciso di fermarci a mangiare ad Asiago contribuendo all'economia del turismo dell'altopiano, alle ore 13:20 finiamo di mangiare e uscendo a fumare una sigaretta prima di ripartire vedo passare 3 (dico tre!) veicoli spalaneve con le pale alzate nonostante le strade fossero completamente bianche. Partiamo per scendere e subito davanti al consorzio facciamo fatica a salire con la macchina (che aveva ruote invernali). Al primo tornante parte la coda, stiamo in coda con la neve che scende sempre più forte dalle 13:45 fino alle 16, tutto questo tempo per fare solo 5 km e non arrivare neanche a Tresché Conche, in questo lasso di tempo sono passati 2 spalaneve solo in senso opposto cioè verso Asiago, noi fermi in coda senza nessun aiuto. Tra la rotonda per Cesuna e Tresché Conche dove c'è una discesa e poi una salita ripida si fermano 10 macchine: una specie di tonnara con macchine bloccate, macchine che vogliono passare a tutti i costi perché hanno le catene, ambulanza e due carabinieri che non riescono a fare niente (tipo bloccare l'arrivo di altre macchine da Asiago o bloccare le macchine che arrivano dalla pianura). Per fortuna nell'attesa passa una macchina del soccorso stradale che mi vende alla modica cifra di 120 euro un paio di catene per salire, ovviamente senza fattura! Con le catene riusciamo a ripartire a passo d'uomo e arriviamo a Tresche Conche, sembra fatta e invece ricomincia la coda lunghissima fino alla fine del costo, quindi solo per scendere in pianura ci abbiamo messo 4 ore. Andando alle conclusioni, si sapeva da giorni che avrebbe nevicato il pomeriggio presto, noi potevamo evitare di rimanere oltre mezzogiorno e scendere senza lasciare un centesimo all'economia locale, però il comune di Asiago ha messo a disposizioni 2 carabinieri e forse 3 macchine spalaneve per una nevicata del genere. Invece di prendere per i fondelli chi vi porta i soldi, potevate o potenziare la pulizia strade oppure bloccare le strade perché non avevate i mezzi per gestire una nevicata in montagna. E non piangete il morto che siete in ginocchio per il Covid, perché questo con il covid non c'entra niente, si chiama incapacità, incompetenza e impreparazione.

Valerio Masiero



© RIPRODUZIONE RISERVATA