I corsi della RegioneL'ingleseper tuttiQuanto sono costati i corsi di inglese per i dipendenti pubblici (Il Gazzettino 11.09.2018, pag.16) 24 progetti finanziati per un totale di 3 milioni di euro? Hanno partecipato ai corsi 3.558 dipendenti, quindi, per ognuno c'è stata una spesa di Euro 843,00. Le ore totali di formazione sono state 5.887: ogni ora di formazione è costata Euro 509,00. Il tempo di formazione risulta di 1h.40' per ogni dipendente. Quanti e chi hanno usufruito della trasferta nel Regno Unito? Quanto sopra può essere servito...