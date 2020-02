Gulag e lager

Anche altrove

i viaggi della memoria

Con maggiore frequenza in gennaio, ma anche in tutti i rimanenti mesi dell'anno, i viaggi della Memoria al Campo di concentramento di Auschwitz Birkenau sono indubitamente i più gettonati tra i cittadini e soprattutto le scolaresche. I tour a località fissa, fanno sorgere spontanea la domanda: perché non parte mai nessun treno per visitare i Gulag sovietici? O perché non partono treni verso l'Istria dove furono decine di migliaia gli italiani infoibati da Tito? O più vicino a noi, viaggi nell'Emilia Romagna, in quei luoghi dove i partigiani comunisti massacrarono sommariamente e senza processo centinaia di presunti fascisti e semplici preti? O per qualcuno le vittime del comunismo e della cosiddetta resistenza, non sono degne di essere riconosciute e onorate?

Gianni Toffali

Politica

Il cannibalismo

del Pd con il M5s

L'abbraccio mortale dei Cinque Stelle con il PD ha avuto il suo epilogo in Emilia Romagna, con il rischio che questo successo si trasformi in una vittoria di Pirro per il Governo che rischia di perdere il suo principale sostenitore per il cannibalismo perpetrato nei suoi confronti dallo scomodo alleato.

Enzo Fuso

Dopo l'Emilia Romagna

Gli errori

di Salvini

Da leghista doc non posso che rammaricarmi per certe scelte di Salvini nell'ambito della campagna elettorale dell'Emilia Romagna. Ha fatto lo stesso identico errore di Renzi, quando dopo aver preso il 42% personalizzò la tornata elettorale successiva, con il risultato che tutti conosciamo. Quando Matteo Salvini antepone il partito Lega alla sua persona, non ce n'è per nessuno; viceversa se antepone la sua persona al partito Lega, gli elettori lo puniscono. Errore quindi aver trasformato queste elezioni in un referendum su se stesso, errore infastidire la gente con il porta a porta (la sua arena è la piazza), errore aver candidato una donna, anche se brava, in una regione dove da sempre i poteri sono in mano agli uomini, errore aver concluso la campagna elettorale a Bibbiano, mettendo, anche se involontariamente, in cattiva luce agli occhi degli italiani la popolazione di Bibbiano (non può essere un caso se la percentuale più alta di consensi il PD l'ha ottenuto proprio in quel sito). Una somma di errori che ha spinto a votare quel 30% in più rispetto all'ultima elezione e che ha fatto vincere il centrosinistra. Medita Matteo, medita.

Gerardo Beggio

Le tre A

Il terno secco

delle bugie

Uno dei lasciti dell'anno appena concluso è quello delle tre A, ovvero il terno secco delle Bugie. La prima A, la più avvilente, è l'Assistenza, mi rifiuto di chiamarla welfare, con continui tagli indiscriminati ed inopinati soprattutto per le categorie meno appetibili secondo le logiche del mercato come i disabili e gli anziani non autosufficenti. Accorpamenti, chiusure di reparti con conseguenti transumanze di pazienti da un capo all'altro del territorio per avere visite in tempi accettabili - certo per chi può c'è sempre l'opzione privato! - addirittura, stante le carenze del personale, la comparsa degli Itineranti, sanitari on the road mane et sera per garantire l'operatività dei reparti. Una situazione avvilente e totalmente a carico delle famiglie, sole coi propri congiunti ammalati e sotto il peso di una burocrazia vieppiù opprimente. La seconda A, la più imbarazzante, è l'Ambiente. Ci viviamo e ci ostiniamo a distruggerlo con una pervicacia degna di miglior causa. Il totale fallimento di COP25, la conferenza mondiale sul clima di Madrid è solo la ciliegina su una torta che racconta di un pianeta, il nostro, stanco e malato che ha imboccato, grazie ai nostri scellerati comportamenti, la via del non ritorno che, si badi bene, non porterà alla sua morte ma alla nostra a cui, ecco l'imbarazzo, ci stiamo avviando con una gaudente, spensierata allegria, minimamente intaccata dagli incendi che hanno devastato ogni continente, dalle cappe mefitiche che ci costringono con le mascherine al viso, dagli arcipelaghi galleggianti di plastica negli oceani e dagli inquinanti che stanno avvelenando le falde profonde d'acqua potabile. Acqua, la Cina insegna essendosi già comprata mezza Africa, diverrà sempre più scarsa e quindi preziosa. Infine la terza A, la più carnascialesca, quella dell'Autonomia. Siamo arrivati al punto che non ci crede più nessuno, soprattutto chi ci aveva costruito fortune politiche ed ancora lucra sugli allori dei tempi d'oro. Non è servito nemmeno un ministro ad hoc consumatosi ,come il governo di cui faceva parte, in una valanga di annunci e spot che, come nella favola dell'al lupo, al lupo hanno sortito un unico esito: un'immane risata. E se questo terno secco di bugie è il lascito affatto beneaugurante, al neonato 2020, i primi passi del pargoletto vanno purtroppo nella stessa direzione avendo inaugurato la politica del citofono invece di perseguire finalmente quella del buon senso e della serietà.

Vittore Trabucco

Antisemitismo

Meglio riflettere

che viaggiare

Poiché l'antisemitismo ed ogni altra forma di odio etnico - razzismo è termine improprio visto che esiste una sola razza - hanno origini antropologiche e solo eventualmente politiche, risultano inefficaci o controproducenti sia la memoria sia la storia, per quanto rigorosa, di quelle perversioni, care tanto al fascismo che al nazismo, suo allievo. Nel corso di 30 anni di contatto coi giovani, come insegnante di Storia dell'arte (per 17 anni al Majorana) ho invitato costantemente i ragazzi ad essere critici nei confronti delle gite ai campi di concentramento, esperienze che ritengo fuorvianti e morbose, affinché si facesse luce, sophia, sull'origine quasi umana, eppure umana, di tutte le intolleranze, dalla mala educazione al crimine.

Italo Pellizzon

Coronavirus

I ritardi

dell'Italia

Il ministro Speranza ci ha detto, anche oggi, che l'Italia è il miglior paese d'Europa per i sistemi di prevenzione contro il coronavirus. Ora scopriamo due casi a Roma di turisti cinesi arrivati da Wuhan che stanno girando l'Italia da una decina di giorni e che sono quindi entrati in contatto con migliaia di persone. E sono in un gruppo di altri venti cinesi! Quindi scopriamo che il controllo in Italia non è forse così valido. Due sere fa, parlando con amici, si diceva: ma quale controllo stanno facendo sui turisti cinesi in Italia? Ovvero non dovevano le Autorità chiedere, per esempio, ad hotel e strutture ricettive in genere, di segnalare i turisti cinesi presenti perché fossero controllati o messi in quarantena? Non dovevano essere sospesi i voli da subito e non solo oggi? Non si dovrebbero controllare anche gli arrivi aerei tramite scali intermedi? O forse serve solo sperare nella buona sorte?

Piero Zanettin

Padova

