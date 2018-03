CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Guerra in EtiopiaLe assurde accisedella benzinaIl prezzo della benzina che si pagherebbe alla pompa è di circa 0,561 compreso il guadagno del gestore dell'impianto e del petroliere. Ma come si arriva ad 1,57 circa? Ci si arriva con le accise, cioè con delle tasse di scopo. Le accise tuttora in vigore sono 17, tra le quali il finanziamento della guerra di Etiopia del 1935, della crisi di Suez del 1956 per vari terremoti ed alluvioni, per il rinnovo dei contratti degli autoferrotranvieri, per il finanziamento alla cultura del 2011 fino al...