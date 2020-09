Grillo

Pulsione

dittatoriale

Grillo non crede nel Parlamento? Certo crede nel voto digitale, dato senza un confronto dialettico, senza una discussione a più voci che è il sale della democrazia. Difatti non c'è discussione nel M5 stelle, ci sono alcuni che decidono e gli elettori devono poi dire Si oppure No. È democrazia questa? Forse sbaglio ma nell'inconscio di Grillo esiste una forte pulsione assolutista e dittatoriale. Ricorda L'etat c'est moi? di Luigiana memoria.

A. V.

Risultati

L'Italia non è

l'America

Ad ogni tornata elettorale assistiamo poi allo showdown dei politici che come sempre cantano tutti vittoria poiché nessuno a perso. Anche il M5S, che in questa tornata elettorale ne esce politicamente massacrato, a suo modo ritiene di aver vinto grazie a un referendum dagli esiti scontati, considerando il sentimento della popolazione verso i politici tra i quali anche i grillini si sono inseriti a pieno titolo. Il segretario del PD, ma anche qualche altro personaggio del partito e mi riferisco all'ex presidente della regione Friuli Venezia Giulia Debora Serracchiani, che in una trasmissione televisiva, hanno sostenuto che il PD è il primo partito in Italia. Ora se la matematica non è un'opinione e se restiamo ai risultati numerici di queste elezioni, questa non è la realtà. Se però questi personaggi si riferiscono all'organizzazione del PD, non c'è dubbio poiché questo partito può sempre contare su un'ottima organizzazione a prescindere da programmi o scelte politiche e su uno zoccolo duro di sostenitori che li voteranno sempre e comunque. Nel nostro paese che piaccia o no, sarà così ancora per molto, almeno fino a che non cambieremo mentalità, perché l'Italia non è l'Inghilterra o l'America.

Ugo Doci

Venezia

Un chiarimento

con il centro storico

Siamo abituati ad uscite fuori luogo, per fortuna episodiche, del Sindaco di Venezia. Mi riferisco ovviamente all'ultima esternazione/sfogo a poche ore dalla chiusura delle elezioni relativamente alla municipalità di Venezia-Murano-Burano vinta dalla coalizione di centro sinistra. Io ho personalmente supportato il nostro Sindaco e sono assolutamente convinto che, almeno al momento, non vi sia in termini di leadership e capacità professionali una figura migliore sul nostro territorio. Volevo però ricordare al Sindaco che in questa Municipalità la vittoria del centrosinistra è stata solamente del 6% circa (53,19% vs 46,80%) e che quindi la differenza delle preferenze è contenuta in appena 1800 voti (15.691 vs 13.805). Ebbene ovviamente queste pesanti ed inopportune esternazioni vanno a colpire anche quella grande parte di persone che hanno supportato con il proprio voto la riconferma di Brugnaro e almeno nei confronti delle quali, a mio giudizio, un chiarimento è dovuto.

Riccardo Ventura

Lega

Finalmente lascia

i sovranisti

Oggi leggiamo la notizia che il gruppo della Lega a Bruxelles sta cercando di lasciare i sovranisti europei per entrare nel Ppe. Le persone di buon senso non possono che plaudire a questa intenzione, tra l'altro da tempo caldeggiata da molti leghisti. Ma tutto ciò mette in evidenza l'inadeguatezza di Salvini nel guidare il primo partito italiano che rischia di sfracellarsi a seguito della mancanza di una visione politica lungimirante del suo segretario. Salvini più che un uomo politico ha dimostrato, in tutta la sua carriera politica, di essere solo un agitatore che abbisogna sempre del nemico e della paura per raccogliere consensi, senza però formulare proposte di ampie vedute. Questo lo sta capendo il suo elettorato che lentamente sta trasferendo il proprio voto sulla Meloni che raccoglie gli errori del suo alleato.

Aldo Sisto

Messina

I costi per il ponte

anche se non c'è

Riguardo l'articolo su codice della strada e ponte di Messina, mi sembra di ricordare che seppur la costruzione sia stata bloccata, resta ancora il essere la società di gestione quanto meno delle opere propedeutiche per cui di costi per le casse pubbliche ve ne sono....

Mauro Fontana

Vaticano

Una sfida

epocale

Guardando gli scandali che periodicamente squassano la Curia romana, sicuramente Martin Lutero troverebbe conferma della sua scelta di affiggere le 95 tesi alle porte della chiesa del castello di Wittenberg. Certo il problema non è più la vendita delle indulgenze, ma il rapporto del clero con il denaro sembra rappresentare lo scoglio maggiore che incontra il cambiamento voluto da Papa Francesco. Il ritorno all'essenzialità, alla sobrietà, alla povertà evangelica, predicato senza tentennamenti dal Papa venuto quasi dalla fine del mondo sembrano scontrarsi con corruzione, mondanità, affarismo, complottismo, pedofilia, nepotismo, resistenza ai cambiamenti. È una sfida epocale quella fra mondanità e spiritualità ingaggiata da Papa Francesco, ben conscio che in gioco è il futuro della Chiesa Cattolica romana.

Ivana Gobbo

Veneto

Nelle stessa barca

dai monti al mare

In Veneto il PD sapendo di perdere in partenza, si accontenta di qualche poltrona facendo da tappo ai veri riformisti, provocando un plebiscito e uomini della provvidenza senza concorrenza, qualcosa di sinistramente comico come se aprendo il gas dal fornello cominciasse ad uscire l'acqua. Non so se sia così chiaro che il sindaco di Venezia è stato eletto non con i voti di Venezia e isole, ma bensì con quelli di Mestre, Zelarino, Chirignago, Favaro, Carpenedo e Marghera. Una Venezia che ogni mattina arriva a Venezia passando il ponte tra Mestre e Venezia, come se percorresse un cordone ombelicale, un anello tra due mondi diversi, e non invece un corridoio tra due stanze della stessa casa, un ponte in mezzo alla stessa città, un raccordo che unisce chi tutto sommato ha un unico comune interesse, visto che Venezia drena forza e bellezza da tutto il circondario, e come stiamo ben vedendo, mentre Venezia piange perché le manca un sacco (anzi una montagna di sacchi) di lavoro, la terraferma di certo non ride. E oggi che la politica è più forte-potente dell'economia, della cultura e governa politicamente la sanità, se i politici son poca cosa come statisti, ora che c'è da spendere bene il Recovery fund, siamo in un guaio tremendo, senza una illuminata mediazione tra l'Anglobalizzazione e il Suddidistan. Sia in laguna che oltre il ponte, fin sui colli e i monti.

Fabio Morandin

La precisazione

La frase

sui pediatri

In un articolo uscito venerdì sull'edizione di Venezia e ripreso ieri sabato nel fascicolo nazionale è stata riportata come valutazione dell'Ulss 3 Serenissima questa frase: «In un momento come questo i pediatri e i medici generici non possono tirarsi indietro, e nemmeno lamentarsi, anche qualora fossero investiti da un carico di lavoro importante». Precisiamo che la frase in questione non è stata pronunciata dal direttore generale Dal Ben nel corso della conferenza stampa svoltasi giovedì sul tema virus e scuola. Lo stesso dg ha invece affermato, come da noi riportato, che «la figura del pediatra diventa assolutamente fondamentale nel dirimere un sintomo» e che il pediatra «deve visitare i bambini».

