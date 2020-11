Grillo

Non esistono

aziende di serie B

Non condivido la discriminazione tra aziende che producono e attività secondarie fatta dal lettore Serafin nel suo elogio a Grillo apparso sul Gazzettino del 26 novembre. Per quanto mi risulta, tutte le imprese sono aziende di produzione, sono cioè presenti sul mercato per produrre, appunto, beni e servizi atti a soddisfare i numerosi segmenti della domanda. Non vedo, perciò, come si possa giudicare palestre, ristoranti o teatri secondari (o improduttivi?) rispetto ad altre imprese.

Mauro Cicero

Divieti / 1

Scelta sensata

ed Europa assente

La scelta del premier di tenere chiuse le piste da sci è assolutamente sensata, visti i numeri della pandemia per nulla sconfitta. Anche la Francia è sulla stessa lunghezza d'onda. Svizzera e Austria riapriranno gli impianti. Tutto ciò non farà altro che aumentare la circolazione delle persone e vanificherà gli sforzi sin qui attuati. Anche in questo l'Europa assente.

Gabriele Salini

Divieti / 2

La cultura

dopo lo sci

Sento un gran parlare sul fatto che il governo dovrebbe riaprire le piste da sci. Legittimo, intendiamoci; ma sento invece parlare poco della cultura. Il governo della sinistra, peraltro non eletto dai cittadini, prima di riaprire le piste da sci deve riaprire cinema, teatri e musei. La cultura viene sempre considerata l'ultima ruota del carro, invece è importante come un bene di prima necessità. Ci sono tantissime famiglie che vivono di cultura. Peraltro si possono riaprire cinema, teatri e musei tranquillamente in sicurezza, senza assembramenti. I cinema ad esempio nel periodo delle feste fanno buona parte degli incassi dell'intera stagione. Se non riaprono adesso rischiano di non riaprire mai più. Se il governo non riapre cinema, teatri e musei a dicembre si dimetta!

Emanuele Biasi

Divieti / 3

Le sofferenze

dimenticate

Come e dove passerò le festività natalizie e con chi potrò finalmente godermi la mia solita settimana bianca? Queste sono le angosce che ci rodono dentro, non ci ricordiamo più cosa abbiamo combinato questa estate. Quante persone, nonni, genitori, fratelli, sono stati contagiati dal virus che abbiamo portato a casa al ritorno dalle nostre vacanze, quante sofferenze, quanti lutti abbiamo sulla coscienza, ma ora tutto è dimenticato di fronte alla prospettiva di una settimana sulla neve. 800 decessi al giorno non riescono ancora a farci riflettere: quante famiglie in lacrime ci sono dietro questi decessi! Non sentiamo il grido di allarme e di aiuto lanciato dai medici relativamente ai posti letto in ospedale e a quelli in terapia intensiva sempre più indisponibili. La prima ondata non era prevista ed eravamo impreparati ad affrontarla, la seconda invece la stiamo subendo per la nostra stupidità e la incapacità di gestione dei nostri governanti. Una eventuale terza ondata sarebbe insostenibile anche per il prezzo che sta pagando la classe medica nel suo complesso.. A proposito poi della pazza idea di accorciare il tempo del coprifuoco, dovrebbe anche la Chiesa collaborare ed esporsi al punto da annullare o anticipare notevolmente l'orario della santa Messa della Vigilia di Natale, in modo che, permanendo il coprifuoco, nessun irresponsabile si sentirebbe giustificato ad adottare la Messa come alibi.

Sergio Scarpa

Migranti

Falsi profughi

sui barconi

Concordo pienamente con quanto affermato dal signor Riccardo Gritti sul Gazzettino del 27 novembre. Chissà perché tutti questi ragazzotti di 25-30 anni hanno immancabilmente lo smartphone e nessun documento d'identità!

Fabio Bellese

Sprechi

Come limitare

i furbetti

Nel sottolineare la mia completa condivisione su quanto riportato il 20 u.s. da Il Gazzettino, a firma del dott. Carlo Nordio, ribadisco che gli sprechi statali, la corruzione e l'erogazione a pioggia di sussidi assistenziali, purtroppo, in molte situazioni sono tutte markette elettorali, senza generalizzare, della peggiore politica italiana, sorretta e coadiuvata da dirigenti e parlamentari, di alcuni pseudo partiti, senza scrupoli e con nessuna moralità. Limitando la riflessione agli ammortizzatori sociali (reddito di cittadinanza o di emergenza, bonus, indennità di disoccupazione, cassa integrazione, ecc) con il dovuto e opportuno diretto coinvolgimento di CGIL CISL UIL, delle Associazioni Imprenditoriali, dell' ANCI, della Conferenza delle Regioni, del Terzo Settore e del Volontariato, il Governo dovrebbe vincolare questi pubblici sussidi (finanziati dagli onesti contribuenti) a progetti di lavori socialmente utili o ad attività di volontariato. Con questi obblighi convenuti con le parti sociali, sul versante ammortizzatori sociali, in giro per le strade italiane, ci sarebbero numeri più limitati di furbetti, comunque facilmente individuabili dagli organi di controllo pubblici (Ispettori INPS, Guardia di Finanza, ecc) e, ovviamente, severamente punibili.

Franco Piacentini

Europa

Le Casse Peote

erano migliori

Come qualche mio coetaneo ricorderà, quando le osterie di Venezia erano gestite da veneziani, frequentate da veneziani e dove lo spritz era liscio o al massimo sporcato di Select, spesso esse fungevano anche da sede di una Cassa Peota: una sorta di banca preistorica. Spesso mi viene spontaneo confrontare questa troglodita forma associativa-economica con la nostra attuale Europa; anche quest'ultima è una sorta di associazione, tra nazioni anziché tra persone e anche in quest'ultima l'aspetto economico riveste particolare valenza. Le Casse Peote però univano, all'aspetto prettamente finanziario anche una funzione di aggregazione, immancabile era il pranzo della cassa, oppure la gita o la remata in compagnia (d'altronde il nome deriva proprio dall'antica imbarcazione Peota appunto). Spesso celavano anche fini di solidarietà verso quei Soci (cioè gli iscritti) in difficoltà economica, se non proprio umanitari (magari verso qualche famiglia numerosa). Ecco, nell'Europa dei grandi palazzi, dei grandi numeri (migliaia i parlamentari, decine di migliaia i dipendenti), questo secondo aspetto non lo vedo per niente. Erano più lungimiranti le nostre Casse Peote.

Guido Zennaro

Alleanze

Il Pd con i 5 stelle

deve andare al vedo

Ormai le divisioni fra le forze che compongono l'attuale maggioranza fanno parte del panorama politico. Non c'è partita in cui i 5 Stelle non facciano valere la loro diversità di vedute, con la conseguenza che diventa impossibile gestire qualsiasi dossier. Fra qualche giorno a Bruxelles l'Italia dovrà decidere definitivamente sulla riforma del Meccanismo Europeo di Stabilità, sulla quale c'è l'accordo fra gli Stati da oltre un anno. A fronte dell'ennesima retromarcia del pentastellati, mi chiedo perché il Pd non vada una buona volta al vedo. Potrebbe scoprire che, messi alle strette, i parlamentari grillini, pur di non andare a casa, accetterebbero tutto. A volte in politica ci vuole anche il coraggio di leggere le carte in mano dell'avversario, o dell'alleato in questo caso.

Umberto Baldo

