Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Green PassNiente controlli sui volidi rientro in ItaliaPer norma EU l'ingresso in Paesi UE per via aerea è consentito solo se si ha il GP e si è compilato online un questionario, reperibile al sito https://app.euplf.eu/#/ (per l'Italia) che produce un QR da esibire cartaceo o su smart phone. Analoga certificazione va esibita, per esempio, in Francia e Spagna. Questa la regola. Vado ora a un'esperienza diretta, vediamo. Mese di Agosto, entro...