Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Green passL'escamotagedel polistiroloNon mi stupirei se qualcuno volesse rubricare il Green pass alla voce Green deal, visto che siamo un Paese più anomico che anarchico, tutto sommato contrario a qualsiasi patente, e col gusto gattopardesco evergreen dei giochi di parole e delle tre carte. Ad esempio, anche se in matematica ammetto di soffrire di analfabetismo di ritorno, non riesco proprio a figurarmi come possa reggersi un...