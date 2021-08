Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Green passIn un PaesenormaleSono in vacanza, in località montana che ovviamente non cito, faccio la mia bella passeggiata e vado ad acquistare Il Gazzettino e mi siedo in un locale per un caffè. All'aperto c'è gente e mi dispiace occupare un tavolo da solo, vado nella sala interna sul retro, non c'è nessuno, mi accomodo con la mia mascherina e apro il giornale. Arriva una cameriera e mi chiede se ho il green pass, certo che sì rispondo e...