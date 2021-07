Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Green passGarantireanche i vaccinatiRaggelanti sono le dichiarazioni di Meloni e di Salvini che si oppongono all'introduzione dell'obbligatorietà del green pass, come sta facendo Macron, al fine di garantire, a noi persone vaccinate e che hanno capito l'importanza della vaccinazione per uscire dalla pandemia, di poter ricominciare in tranquillità a poter frequentare bar, cinema, ristoranti, alberghi, stadi, palestre, treni, autobus e aerei...