Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Green pass / 1Chi non si vaccinanon entra in aziendaI sindacati chiedono che venga approvata una legge sul Green pass nei luoghi di lavoro. Sono perfettamente d'accordo, anzi, trovo strano che tale norma non ci sia ancora. Naturalmente dovrebbe prevedere l'obbligo di vaccinazione per tutti i lavoratori tranne quelli che non possono ricevere il siero per motivi di salute. Solo per questi ultimi sarebbe giustificato l'uso del tampone, per ovvie...