GreciaIl risultatodella TroikaSe c'è un'immagine che dà le dimensioni del disastro che sta sconvolgendo la Grecia è quella dell'Acropoli di Atene avvolta dal fumo. La tragedia, nel senso etimologico di questa parola greca, si è abbattuta su un Paese e su un popolo messi in ginocchio da anni di Austerity imposta dalla Troika. Certo un incendio può accadere ovunque, ma le difficoltà oggettive nell'affrontarlo mettono a nudo le fragilità di un Paese prostrato, in cui il ritorno alla normalità è ancora la superficie, ed in cui qualunque...