Grandi naviUna decisionelontana da VeneziaNoi indigeni veneziani in via di estinzione, rispettosi verso l'Unesco e del suo ammirevole scopo di difendere anche la nostra cultura e il nostro patrimonio artistico, rispettosi verso un Governo, una Regione e un Comune che non ci ascolta prima di decidere sulla specificità del nostro territorio, noi locali rispettosi anche delle indicazioni di tutti coloro che non abitano qui e dei pochi che ci...