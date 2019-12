CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Gran BretagnaNon saràuna gran perditaSembra che mr Johnson ce l'abbia fatta, quasi sicuramente l'Inghilterra andrà per la propria strada. Veramente qualcuno pensava che gli inglesi avrebbero accettato di condividere scelte e decisioni? Loro hanno sempre imposto ad altri le loro scelte e nella migliore ipotesi condiviso tutto ciò che fosse utile ai loro interessi. Tutto legittimo, certo. La loro storia coloniale parla chiaro, il saldo dare/avere con gli altri popoli, è pro Inghilterra anche se via via nel tempo hanno perso per strada pezzi...