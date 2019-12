CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Gran BretagnaComunque una lezionedi democraziaIn estrema sintesi l'esito trionfale per il Partito Conservatore nelle elezioni politiche del Regno Unito mostra due dati inequivocabili. Il primo che il popolo inglese non ha gradito che la propria decisione di uscire dall'Europa comunitaria, espressa con il Referendum del 2016, venisse in qualche modo rimessa in discussione da una classe politica incerta ed ambigua. Il secondo che con le solite ricette del passato proposte da Corbyn, fatte di tasse, nazionalizzazioni, patrimoniali, la sinistra...