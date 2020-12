Governo

Il presidente del consiglio ed i suoi ministri si muovono con la velocità di un bradipo. Siamo sempre gli ultimi ad affrontare e purtroppo non sempre capaci, di risolvere i tanti problemi. Richiesti di come mai il tal problema non è stato risolto, la risposta è sempre la stessa: stiamo lavorando. Chiediamo ai pescatori che sono rimasti 108 giorni prigionieri dei rapitori libici se sono soddisfatti del lavoro dei nostri governanti. E così avanti. Stiamo lavorando. Meglio sarebbe cambiare la risposta. Magari dicendo Stiamo studiando il problema. Ma lasciamo stare il lavoro. Stiamo lavorando è una risposta che dovrebbe dare l'immagine di un premier in maniche di camicia tutto sudato che passa da un telefono all'altro e come un falco parla con questo o ordina a quello portando a casa il risultato. Poi passa la notte a studiare il successivo problema e la mattina ci troviamo col decreto Salva Italia. Ma questa povera Italia è stata salvata o affossata?

Luigi Barbieri

Assembramenti

La soluzione

ai Pan e Vin

Leggo nell'edizione del Gazzettino (20/12/2020) che sono stati cancellati i Pavineri pubblici che le amministrazioni del litorale organizzano per la festa della Befana. La motivazione é la solita, tristemente e stancamente ripetuta: il rischio assembramenti e la necessità di contenere i contagi. Ma ci sarebbe un'altra possibilità, esattamente opposta alla restrizione, e cioé moltiplicare i Pan e Vin in tutto il litorale in modo che la gente possa distribuirsi largamente senza accalcarsi. Certo, ciò comporterebbe dover pensare, dover sforzarsi di governare le circostanze senza adagiarsi pigramente allo schema imperante che consiste nel vietare e nell'impedire, ma mi sembra evidente che gli amministratori del litorale non siano portati allo sforzo di pensiero.

Hugo Marquez

Venezia

Nel fondo del pozzo

Le risorse

per le attività

Dopo i tanti tira e molla, le meline e i ritardi il premier ha annunciato il decreto di Natale che prevede la chiusura dei bar e ristoranti. Decreto che ha creato non pochi malumori, perplessità e confusione, si pensi agli approvvigionamenti da parte dei ristoratori in vista delle festività, oltre alle misure per le distanze e per l'igiene. Con le prevedibili perdite. Ma il governo ha pensato di tamponare preannunciando i ristori. È comprensibile e giusto che le attività siano tutelate e qui non ci piove, ma sorge un interrogativo dove vanno reperite le risorse? Il fondo del pozzo è ormai raschiato e con un debito pubblico spaventoso, che si riverserà sui nostri figli, nipoti e loro discendenti. Detto ciò vien spontaneo rimediare alle male decisioni e scelte con ristori, troppo facile spendere il denaro del popolo Italiano.

Celeste Balcon

Belluno

L'omicidio suicidio

Troppi particolari

in quel delitto

Carissimi Giornalisti, voi fate un lavoro eccezionale 365 giorni l'anno e di questo noi lettori, soprattutto della carta stampata, vi ringraziamo, ma non posso non essere d'accordo con il sig. Piero Zanettin (Gazzettino 22/12). Non solo il Vostro quotidiano, ma anche altri giornali, mettono in evidenza con dovizie di particolari i tremendi fatti di Trebaseleghe. Una cosa è la notizia per cui è giusto dare risalto senza esagerare, una cosa sono i particolari aberranti che a noi lettori ma soprattutto ai famigliari delle vittime comportano un surplus di dolore. Il Direttore risponde che il fatto deve essere analizzato, ma non è scrivendo se i ragazzini hanno cercato di fuggire o meno che si risolve qualcosa. L'analisi va fatta da un esperto per cercare di capire cosa può passare nella mente umana in quei particolari momenti. Purtroppo non esiste la bacchetta magica per prevenire certi orrori e quando succedono fuori dalle nostre porte di casa, fanno ancora più impressione. Se il Covid ci aveva in parte rovinato il Natale, questo massacro ci ha sconvolti ancor di più. Nonostante tutto cari auguri a voi Giornalisti e a tutti i Lettori del Gazzettino.

Annamaria De Grandis

Castelminio (Tv)

Treni

Gli scanner

non funzionano

Questa mattina, ore 7,40, mi accingo a prendere il treno alla stazione di Padova, binario 3 lato destro. Prima si salire i gradini ci sono degli addetti che dovrebbero rilevare la temperatura. Uso il condizionale in quanto hanno lo sguardo sul telefonino. Chiedo al ragazzo di misurarmi la temperatura e lui la rileva. Mi autorizza a salire: tutto a posto signora. Gli chiedo quanti gradi ho e il giovane candidamente mi risponde che non ha rilevato nulla in quanto parecchi termoscanner non funzionano. Ogni commento è superfluo.

Natalina Masiero

Precisione politica

Non esistono

le partite Iva

Ad un certo punto l'approssimazione e la superficialità linguistica non è più sopportabile, soprattutto se chi parla (e scrive) è la supposta classe dirigente che, tra l'altro sarebbe chiamata a fare le leggi (che non dovrebbero assolutamente essere approssimate e superficiali). Possiamo spiegare una volta per tutte che non esistono le partite IVA! Esistono le società di capitali (come SPA o SRL), le società di persone (come SNC o SAS), le ditte individuali (che possono anche essere artigiani o commercianti) ed i lavoratori autonomi (spesso definiti anche professionisti, alcuni di essi anche iscritti ad ordini professionali regolamentati). Tutti questi soggetti (ancorché decisamente molto diversi tra loro per dimensioni, tipologia di attività e categoria reddituale) sono operatori economici ed hanno ovviamente la partita IVA. Dire che si fanno provvedimenti per aiutare le partite IVA non significa assolutamente nulla!! Per favore, chi vuole fare il politico e vuole prendere la parola, prima farlo si prepari anche tecnicamente e la smetta di recitare frasette imparate a memoria di cui probabilmente nemmeno conosce il significato. In alternativa, siano i mezzi di informazione a non concedere tali spazi (per non diventare anch'essi mezzi di disinformazione).

Mauro Raccamari

Treviso

