GovernoNon eletto?Una pataccataSul Gazzettino di domenica una lettrice si lamenta del fatto che anche questo governo non è eletto dal popolo e si stupisce del fatto che il Senato possa modificare il testo di una Legge già approvata dalla Camera. La signora si tranquillizzi: se il Senato dovesse modificare il testo, poi la Legge non sarebbe automaticamente promulgata ma tornerebbe al vaglio della Camera. Perché la Costituzione stabilisce che le due Camere devono rimandarsi il testo fino a che non vengono votati due testi identici. Il...