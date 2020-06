Governo

I motivi

dell'ostilità

Vorrei rispondere alla lettera del Sig. Piacentini dal titolo C'è chi odia chi governa di cui ne cito l'introduzione che dice; Leggendo alcune prese di posizione pubblicate nelle pagine di Lettere & Opinioni de il Gazzettino, con amarezza rilevo che in alcune di queste sono riportati dei forti rilievi critici che rasentano l'odio contro coloro (in primis il Governo che non darebbe risposte positive....). Salto qualche rigo senza nulla togliere al contenuto andando alla sua sintesi finale che dice Con l'odio e la contrapposizione, il Paese precipita nello scontro sociale e politico e nella violenza non solo verbale e poi cita la raccomandazione di Mattarella, che il Paese deve rafforzare la coesione sociale. Sig. Piacentini mi ritengo un moderato frustrato dal non poter andare a votare per la scelta di un Governo qualunque colore sia, ma uscito dalle urne per volontà di noi Cittadini. Negli ultimi dieci anni si sono succeduti vari governi (Costituzionalmente avallati.. ), tutti di sinistra e con discutibili manovre di Palazzo, di fatto escludendo l'elettorato! L'onestà Politica e la scusante verbale di attuali componenti questo Governo è stata quella di impedire il voto (sicuri di perdere) per senso di responsabilità a salvezza dell'Italia e per non consegnare il Paese alle Destre, (da perfetto manuale di Democrazia tipo Coreano), il razzismo è anche impedire agli altri di esprimersi. Non serve dirci come si amavano Cinque Stelle e Partito Democratico, sarebbe mentire alla Storia recente. Questa accoppiata un politico l'ha paragonata ad un Ircocervo, io paragono l'accoppiamento come tra una Giraffa e un Coccodrillo, tanto per rendere l'idea di irrazionalità. Sono del 49 e in questi anni di negata Democrazia l'unico sfogo alla rabbia è diventata la tastiera passando da moderato ad arrabbiato, per come la sinistra interpreta il diritto di sceglierci chi ci governa. Scrivo questo Sig: Piacentini nel tentativo (come nel mio caso) a intravedere la causa per la reazione di tanta odiosità, prima repressa e ora manifesta. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte non è stato eletto da nessuno. Purtroppo in questo brutto frangente causa Pandemia, sicuramente ci saranno imposti sacrifici, ma saranno più digeribili se a impartirli sarà un Governo uscito dalle urne, saremo così pacificati e consapevoli di contare ancora, io la chiamo Libertà.

Giuseppe Ave

Razzismo

Inutile furia

iconoclasta

La questione dei monumenti o delle statue etichettabili come appartenenti all'ideologia razzista o suprematista andrebbe risolta culturalmente alla radice e non certo rimuovendoli sic et simplicitur, come la montante onda iconoclasta statunitense ed in parte europea vorrebbe fare. In che maniera? Attraverso una loro efficace storicizzazione. Storicizzare un monumento significa fare in modo che esso comunichi una storia chiara, inequivocabile, quale segno della sua epoca storica. Dovrebbero, pertanto, esser resi espliciti i loro diversi spiriti del tempo, in modo tale che chiunque li contempli, locale o turista che sia, possa immediatamente percepire e avere l'opportunità di capire di come, in quale maniera, tali manufatti siano figli della loro epoca. Riuscire a comunicare tutto questo costituirebbe certo il miglior antidoto contro il loro uso bipartisan ideologicamente strumentale. Non è, dunque, con la loro rimozione che si risolvono i problemi del loro distorto uso simbolico ma piuttosto con una seria spiegazione delle ragioni storiche che hanno condotto alla loro realizzazione; opportune trasmissioni di conoscenze e informazioni a fini didattici, non una inutile furia iconoclasta del tutto fine a sé stessa.

Massimo Tomasutti

Vaporetti

Servizio pubblico

disatteso

Sabato pomeriggio ho atteso un vaporetto alla fermata Vallaresso direzione Piazzale Roma. Ho atteso parecchio perché i battelli passano ogni 20 minuti. Malgrado il pontile non fosse affollato il flusso delle persone in salita è stato immediatamente bloccato perché il battello era già pieno. Per non aspettare altri 20 minuti con la possibilità di restare nuovamente a terra, a piedi ho raggiunto la fermata Santa Maria del Giglio, dove fortunatamente c'erano solo otto persone in totale e il battello era in arrivo. Ottimismo mal riposto perché solo 4 persone sono salite dopodiché il marinaio ha chiuso l'ingresso. Sono riuscita a intrufolarmi e mi sono rivolta verso la cabina del pilota. Il pilota ancor prima che riuscissi ad aprire bocca mi ha accusata di impedirgli di partire e di svolgere il suo lavoro. Gli ho suggerito di chiamare i carabinieri se era convinto di quanto diceva. Io ho 69 anni, il mio compagno, cardiopatico, 79. Il battello a questo punto è partito velocemente e quando mi sono girata ho visto il mio compagno ancora sul pontile, assieme alle altre due persone, con valige, dirette alla stazione. Mi ha poi spiegato che il marinaio aveva fatto muro impedendogli di salire e pertanto si era rassegnato a camminare. Rivolgendomi non ai sottoposti, pilota e marinaio, ma a chi di dovere pongo un paio di domande: 1) se sono i cittadini che impediscono il servizio ACTV pretendendo di essere trasportati dal primo battello che arriva, soprattutto se arriva dopo 20 minuti o se sia ACTV che non dà il servizio visto che lascia la gente a terra come normale routine. 2) Se dopo la prigionia dei 200 metri dovuti al Corona virus sia ora per gli anziani il momento della prigionia da ACTV vista l'impossibilità di allontanarsi da casa mancando la garanzia del trasporto pubblico.

Luigia Gregoletto

Storia

L'Italia

in guerra

Ho letto la puntuale ricostruzione che il vostro Edoardo Pittalis ha fatto dell'entrata in guerra dell'Italia e ho rivisto il filmato di Mussolini che il 10 giugno 1940 annuncia trionfante la consegna agli ambasciatori francese ed inglese della dichiarazione di guerra, ovviamente dal balcone di Palazzo Venezia davanti ad una folla tripudiante Per carità di patria non commento questo aspetto degli eventi di quei giorni. Evidentemente la geniale strategia del Duce ignorava che il principio fondamentale di un attacco è l'effetto sorpresa, come sarà puntualmente dimostrato dai tedeschi contro l'URSS e dai giapponesi a Pearl Harbour. Tanto è vero che la breve campagna sulle Alpi causò la morte di una trentina di francesi, già umiliati per l'ormai certa sconfitta contro il III Reich, e di oltre seicento (!) italiani. Mi pare che in generale la storiografia italiana abbia sempre dato una scarsa importanza a questo episodio, secondo me esemplare testimonianza della superficialità e dell'impreparazione dei nostri Comandi a condurre una guerra completamente diversa da quella del 15/18.

Sergio Chieregato

