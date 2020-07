Governo

Ci stanno portando

al disastro

Questo governo di vanesi e impreparati ci sta portando direttamente verso il disastro. Il solco tra gli italiani passivi (dipendenti pubblici e pensionati) e gli attivi (imprenditori, dipendenti e disoccupati) si sta allargando con progressione drammatica. Da una parte chi non ha risentito della crisi, i passivi, dall'altra chi sta soffrendo sempre di più e con in arrivo milioni di licenziamenti tra i dipendenti privati in quanto il commercio, il turismo e la stessa industria sono ormai con l'acqua alla gola. A questo punto i disordini nel prossimo autunno, quando la cassa integrazione sarà esaurita e milioni di italiani saranno ridotti alla fame, sono garantiti. E se gli attivi non lavorano chi pagherà gli stipendi e le pensioni ai passivi? E a questo punto che arriverà l'uomo forte a cui si affideranno gli italiani. Solo che ancora non lo si vede: Salvini non è all'altezza, la Meloni sarebbe un ottimo vice ma non la vedo in grado di affrontare una simile situazione. Vedremo in questi pochi mesi chi emergerà.

Gabriele Zago

Scienziati

Esperti

in spam

10, 100, 1.000 esperti che ogni giorno dicono tutto e il contrario di tutto. Si smentiscono tra loro e sono uno contro l'altro creando nella popolazione una gran confusione. Cercate altrove la ribalta. Lavorate seriamente e cpn maggior umiltà. State deflati. I vostri atteggiamenti sono nocivi. Smettetela di fare le prime donne. Come scienziati forse meritate tutti il Nobel, ma come persone non valete una cicca. Da parte mia vi ho mentalmente messi in Spam.

Luigi Barbieri

Contagi/1

Confini aperti

senza prevenzione

In Veneto come in altre regioni i contagi sono in aumento. Purtroppo si sono aperti i confini senza alcuna prevenzione. Soprattutto dai paesi dell'est Europa, dove i controlli erano inesistenti. Innanzitutto misurare la temperatura corporea in ogni ambiente pubblico, chi supera il limite va a fare il tampone e se positivo rimane in quarantena, a sue spese. È necessario un controllo come accade in molte aziende private dove oltretutto bisogna fornire i dati personali.

Rimo Dal Toso

Contagi/2

Ringraziamo

il signor Sèmpio

Ne stavamo uscendo, tra luci ed ombre, certo, ma ne stavamo uscendo. Invece no! Arriva il Sèmpio tutto schèi e arroganza e manda a ramengo gli sforzi di tutti. Il Sèmpio se n'è andato in giro col virus addosso, zompando giulivo tra cene, feste e convivi vari dopo un viaggio in Bosnia dove se l'era preso come souvenir. Così ci sarà un'altra ordinanza regionale, ovviamente restrittiva, ad offuscare il cielo di un' estate e di una stagione turistica già ampiamente azzoppate da norme e disposizioni che hanno strozzato decine di attività commerciali. In queste condizioni non me la sento davvero di riaprire!, è questa la hit dell'estate 2020. Lo stillicidio è quotidiano: dal grande albergo ai ristoranti, alle trattorie, ai bar, tanto terziario che è la linfa vitale dei nostri centri storici: parrucchieri, fioristi, fruttivendoli, merciai, piccoli artigiani. Ognuno colla sua storia di sacrifici, passione e lavoro, tanto lavoro. La fine del confinamento aveva riacceso speranze ed energie. Poi sono arrivate multe e sanzioni perché oltre al tuo lavoro normale devi anche fare il vigile dei tuoi clienti sennò ti chiudono il locale. Così continueremo, grazie al Sèmpio di turno, a non stringerci la mano, ad abbracciarci, tranne se sei un giocatore di calcio di serie A, a distanziarci socialmente. A questo punto consiglio di risparmiare i soldi per gli influencer che si stavano assumendo perché sarebbero davvero buttati. Grazie signor Sèmpio, grazie di cuore!

Vittore Trabucco

Mes o no

O si cambia

o finiamo male

È veramente appassionante la diatriba tra coloro che voglio il MES e chi lo ritiene un cappio al collo per l'Italia. Personalmente mi inserisco nella seconda schiera, soprattutto se consideriamo cosa succederebbe al nostro Paese se venisse governato dal centro-destra: si scatenerebbero le ire dei burocrati europei e loro lacchè nazionali; quale miglior arma se non il famigerato MES per distruggere il governo? Venendo al merito. La proposta di usufruire del risparmio privato con l'emissione di titoli di stato italiani, la ritengo molto sensata e logica. Ma c'è un ma. Chi affiderebbe l'amministrazione del proprio risparmio a questa massa di incompetenti, incapaci e oltretutto arroganti governanti attuali? Che fine farebbero i nostri soldi? Cosa ne farebbero visto che sono solo capaci, forse, di amministrare un condominio. O si cambia o finiamo male.

Rinaldo Rinaldi

Autodenuncia

La mancanza

di responsabilità

Non so proprio trovare un solo commento sulla questione che ha fatto imbufalire a dir poco il governatore Zaia. Analizzando la questione, gli elementi su cui riflettere sono molteplici. Fino a dove arriva la responsabilità è del manager e dell'azienda per la quale lavora? La faciloneria, per parlare in termini poco accesi, del manager che sfocia nella totale irresponsabilità è palese. Quanto può essere deprecabile l'omesso controllo da parte dell'azienda? Nella mia ogni giorno ci viene misurata la temperatura all'accesso così come viene misurata a me e ai miei figli quando li accompagnano ogni mattina ai centri estivi. Presentare una temperatura considerata sospetta porta immediatamente a tutta una serie di obblighi e approfondimenti. Chiaro che da un manager cui affidi la dirigenza di una azienda ti aspetti maggiore responsabilità e riponi altrettanta fiducia... in quanto manager tuttavia non vuol dire che uno sia detentore assoluto di intelligenza e senso di civiltà... questa mancanza doveva assolutamente essere compensata da un rigoroso protocollo azienda che ovviamente è stato ignorato se non del tutto inapplicato. Quanto concorre quindi la responsabilità di entrami? Spero il manager si riprenda quanto prima, spero abbia modo di capire il danno che oltre alla propria azienda ha causato all'intera comunità veneta. Per ora si trova una segnalazione in procura che spero lo faccia riflettere... Omettere le segnalazioni e i dovuti provvedimenti è causa di vergogna da condividere totalmente con l'azienda? La stessa ora addosserà l'intera responsabilità al proprio dipendente o si interrogherà seriamente sulla propria corresponsabilità?

Giovanni Gastaldi

Sanzioni

Basta applicare

gli articoli

Leggo l'ira di Zaia sui nuovi focolai del corona virus che sono esplosi in Veneto. Si parla di interventi da Tso ed altro, si chiedono interventi governativi quando in un recente passato lo stesso Zaia aveva sempre anticipato le disposizioni di cui ai DCPM allargando e non restringendo le misure preventive provenienti da Roma. Non credo servano annunci e proclami, basterebbe l'applicazione degli articoli 452 e 438 da voi citati nell'articolo.

Giuliano R.

