CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Governo/1Una treguasospettaAvremo un governo di sinistra, con la maggior parte di ministri e sottosegretari meridionali. Di certo di cattivo auspicio riguardo le attese autonomie regionali di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Supponevo che dopo il pessimo debutto amministrativo del M5s, il Capo dello Stato avrebbe usato più prudenza per evitare un'altra disavventura al Paese. Penso che a determinare la scelta abbiano influito le sollecitazioni dei molti in Europa e nel Belpaese, di mettere Salvini in condizioni di non nuocere. La...