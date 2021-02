Governo/1

Il manuale Cencelli

secondo Draghi

Il governo Draghi, ottenendo la fiducia, è pienamente in carica. È il governo di alto profilo chiesto dal Presidente Mattarella? Qualche dubbio sorge. Nella sua autonomia, Draghi ha di fatto rivalutato Conte nominando 9 ministri tra quelli uscenti e 3 tra quelli del Conte 1. Ma pure i predecessori di Conte erano stati bravi e cosi altri 5 neo ministri avevano già fatto parte di altri governi. Una squadra difficile da gestire perché costituita da nemici che si sono sempre reciprocamente criticati, ma tant'è andava rispettato il manuale Cencelli e così ha varato un esecutivo costituito per il 75% di migliori già visti all'opera. Speriamo bene. Ironia della sorte il nuovo governo ha rivelato quanto Mattarella non voleva accettare. Un governo senza il M5S si può fare e si poteva fare già nella primavera del 2018, ma il Presidente della Repubblica non concesse mai l'opportunità di farlo. Prima diede il mandato alla Casellati per un governo del M5S con il centrodestra: fallito. Poi diede il mandato a Fico Per un governo del M5S con il PD: fallito. Poi grazie allo spauracchio Cottarelli nacque il governo giallo-verde ed il resto è cronaca. Oggi, fatti due conti, Draghi può restare a Palazzo Chigi anche senza il M5S. I numeri sono chiari, avrebbe 193 voti al Senato e 362 voti alla Camera. In sostanza Draghi è sostenuto dal Pd e dal centrodestra, proprio da quella maggioranza che Mattarella non volle nel 2018. Auguri a Draghi, no, anzi auguri all'Italia.

arch. Claudio Gera

Lido di Venezia

Governo/2

Un discorso di speranza

ma anche paura

Ho ascoltato il discorso del presidente Mario Draghi in Senato. Mi ha regalato speranza sentendo i temi che ha toccato e le intenzioni del suo esecutivo. Però vedendo che buona parte dell'esecutivo è formato da politici di differenti partiti, ho la paura che fra qualche mese all'interno del governo inizieranno ad esserci ricatti, compromessi ed egoismi. Non lo nascondo che speravo in un esecutivo tecnico od in buona parte, non in maggioranza politico.

Roberto Gazzola

Onè di Fonte (Tv)

Governo/3

Banche venete, appello

dai risparmiatori

In questi giorni sono stati sviscerati quasi tutti i problemi che angustiano il nostro Paese, però non ho sentito parlare di banche venete e di fondo indennizzo risparmiatori. Lei Presidente Draghi, conosce bene questa storia essendo stata proprio la Bce a scoperchiare il vaso di Pandora di Banca Popolare Vicentina e Veneto Banca nel 2014. Sono passati sei anni di sofferenze e 220.000 risparmiatori come me sono rimasti fin qui, a mani vuote. Ora tutto sembra faticosamente disposto per un parziale rimborso ma da otto mesi la Commissione Tecnica e Consap, incaricati dal Governo, hanno rimborsato solo qualche spicciolo del miliardo e mezzo di euro che hanno nel cassetto. Ci permettiamo, rivolgere a Lei, accorato appello di intervenire, da par suo, per concludere questa vergognosa vicenda.

Lettera firmata

Coronavirus/1

L'importante è

ottenere i vaccini

Nonostante le chiusure più o meno severe che, tra l'altro, danneggiano l'economia, è evidente che l'unico modo per uscire dalla tragedia della pandemia è la vaccinazione di massa. Penso sia assolutamente encomiabile, dunque, l'iniziativa del governatore Zaia atta ad acquistare milioni di dosi direttamente sul mercato e a cercare di colmare così la lacuna che si è verificata nella gestione dell'Unione europea. Dato che la sfida contro il virus è sempre più ardua, considerando le numerose varianti e che queste probabilmente richiederanno di modificare la composizione dei vaccini, secondo me ci si dovrebbe domandare se l'inadeguatezza dell'offerta e la mancanza di tempestività con le quali le industrie farmaceutiche produttrici fanno fronte agli impegni contrattuali sottoscritti con le autorità europee non esigano l'acquisizione dei brevetti da parte degli Stati per permettere loro di fabbricare i farmaci per conto proprio; esiste nel codice della proprietà industriale l'art. 141 che tratta proprio questa materia. L' Ema, inoltre, dovrebbe, a mio avviso, prendere in considerazione anche altri tipi di vaccini, come quelli russo e cinese.

Mauro Cicero

Mogliano Veneto (Treviso)

Coronavirus/2

Bene l'iniziativa

del Veneto, ma...

È evidente che prima arrivano i vaccini meglio è. Il presidente Zaia ha il compito di garantire la salute dei veneti e quindi l'acquisto di vaccini in via indipendente risulta di fatto coerente con il suo mandato. Sorge però una questione etica che a pochi probabilmente interessa, perché chi offre i vaccini, concessionari o faccendieri al momento senza nome, non lo fa certo per generosità o perché i veneti sono simpatici, ma perché ritengono che il Veneto sia disponibile all'acquisto. Siamo arrivati, prevedibilmente, alla pura e semplice logica di mercato, in cui vale la legge del più forte e quindi del più facoltoso, quindi il contrario di quello che veniva auspicato quando il vaccino era ancora una speranza. La questione a mio avviso non è quindi Zaia o i venditori (diversi dai produttori) dei vaccini, ma sta all'origine laddove i negoziati dovevano anticipare questa prevedibile deriva.

Michele

Salzano (Venezia)

Catalogna

Una ferita l'arresto

del rapper

Chiuse le urne in Catalogna, la polizia irrompe nel rettorato dell'Università di Leida per arrestare il rapper catalano indipendentista Pablo Hasél ledendo, in maniera palese, quella libertà d'espressione che recentemente la Corte Europea dei Diritti Umani ha definito essere intangibile non solo per le opinioni inoffensive ma anche per quelle che feriscono'.

Massimo Tomasutti

Mestre

Economia e lotterie

La supremazia

delle banche

Con una banconota da 50 euro, spesa dal macellaio che poi la spende dal salumiere, che la spende nel negozio di scarpe e così via, anche dopo cento passaggi, nelle tasche dei cittadini restano sempre 50 euro: la stessa trafila, fatta dai nostri 50 euro, con carta di credito, dopo un certo numero di transazioni, per effetto delle spese di gestione carta, pos e commissioni varie, fa evaporare quei 50euro dalle tasche dei cittadini, cristallizandosi nelle casse delle banche. Immaginate quanto introito facile arriva alle banche, con l'enorme uso di carte di credito, banco- mat ecc. incentivato anche dal miraggio del cashback. Non ci regala niente nessuno, qualsiasi premio è pagato a monte, alla faccia della lotta all'evasione fiscale e della lotteria degli scontrini (minimo 500 transazioni entro giugno), mi sa tanto che ancora una volta, sentirò il Totò di Striscia la notizia esclamare e io pago.

Gerardo

