Gli esclusiFlat taxun vero bluffLa flat tax, cavallo vincente della Lega in campagna elettorale, si sta rivelando alla prova dei fatti un vero e proprio bluff, ed è ormai evidente a tutti come per altre promesse, vedi il reddito di cittadinanza, l'elefante verdearancio abbia prodotto non la rivoluzione fiscale ma il classico topolino. Tutte le simulazioni dicono chiaramente che, mettendo a confronto la cosiddetta flat tax con l'attuale sistema ordinario la convenienza a optare per questo regime viene meno nei casi in cui il professionista sia...