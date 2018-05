CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Gli auspici del presidente Mattarella non hanno prodotto l'esito sperato. Affidare l'incarico di formare il nuovo governo a una figura di alto profilo come Carlo Cottarelli, non è bastato - almeno per il momento - a frenare l'ondata di vendite piovuta ieri sui titoli di Stato e sulle azioni, in particolare delle banche. Difficile dire quanta parte di quelle vendite sia dovuta alla speculazione, e quanta invece sia frutto dello smobilizzo di posizioni da parte di investitori istituzionali e di risparmiatori preda di timori per il futuro del...