CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GiustiziaLa difesa èsempre legittimaPurtroppo viviamo ancora in uno Stato falsamente democratico, mi riferisco soprattutto alla nostra giustizia. Rasentiamo la comicità con i provvedimenti di arresti domiciliari. Per me e altri cittadini non esiste provvedimento più assurdo perché la parola arresto vorrebbe significare blocco o fermo, noi invece diamo la possibilità al delinquente di ritornare nel suo ambito, contattare e contrattare tutto come prima con controlli non sempre possibili. Gli spacciatori di droga o dispensatori di morte, si...