Giustizia

I giochi di potere

di certi magistrati

Ho appena terminato di leggere il libro intervista di Sallusti con l'ex giudice Palamara. Data la mia età, qualcosa mi immaginavo, ma non a questi livelli. Naturalmente è difficile sapere se quello che c'è scritto sia la vera verità, ma è tanta l'amarezza nel sapere che alcuni magistrati si siano prestati, almeno a detta di Palamara, a giochi di potere che rischiano di rovinare la reputazione di tantissimi colleghi che svolgono la loro missione in modo straordinario. Mi auguro che il presidente della Repubblica, come capo del Csm, valuti la situazione iniziando, se possibile, dall'eliminazione delle correnti perchè, come dice saggiamente il dott. Nordio, un giudice non dovrebbe mai esporsi politicamente perchè il cittadino, in caso di giudizio, dovrebbe sapere di essere giudicato da un magistrato neutro.

Alvise Lorenzo Sandi

Fitness

Zaia ci aiuti

a salvare il settore

No, la pandemia non ha colpito tutti in egual misura. Chi ha subito restrizioni o vincoli alla propria attività ha potuto ragionare, organizzarsi, muoversi, tentare di esprimere le sue migliori energie e creatività per sopperire allo stato di difficoltà. A noi imprenditori del fitness ciò non è stato concesso. Abbiamo dovuto assistere come ignavi alla distruzione delle nostre Aziende. Ora si sta aprendo, signor Presidente Zaia, una nuova fase politica. Adesso o mai più per trasformare le parole in fatti. A Roma si gioca, in queste ore, una partita decisiva per la sopravvivenza delle nostre Aziende. Al Governo che si sta costruendo devono arrivare atti concreti di sostegno alla nostra causa per la riapertura immediata dei Centri Fitness e delle Attività Sportive. Iniziative in tal senso sono già state attivate dalla Regione Friuli Venezia Giulia, Toscana, Valle d'Aosta e da molti comuni anche veneti. In questo contesto un'ordinanza regionale ampliativa per l'apertura immediata delle nostre attività in accordo con le linee guida del CTS consentirebbe di puntare un faro sulla drammatica situazione del Fitness. Il CTS non si è infatti mai espresso per il divieto dell'attività motoria sottolineandone anche nei suoi verbali l'importanza e la necessità che fossero definite le condizioni per la sua pronta riapertura. L'autonomia non ci potrà mai arrivare come un dono da parte degli apparati centrali di Roma. Il popolo veneto e la sua rappresentanza politica dovranno conquistare la propria autonomia un centimetro alla volta. Supportare concretamente gli imprenditori del fitness in questa drammatica situazione significa appropriarsi di uno spazio in un ambito in cui a centralmente latita chi avrebbe il dovere di assumere la responsabilità di decidere. Non viene stabilita a Roma la data e la modalità per la nostra riapertura? La preghiamo Presidente Zaia, lo faccia lei per tutti noi al posto loro. Ma subito. Ora o mai più.

Chiara Bertozzo

Politica/1

I comodi

del Movimento

Ma davvero il professor Draghi e noi popolo italiano dobbiamo aspettare i comodi del movimento 5 stelle per formare il nuovo governo del quale abbiamo urgentemente bisogno? Questa specie di armata Brancaleone guidata dal comico Grillo che, non capisco come possa essere possibile, è autorizzato a trattare col presidente del consiglio incaricato come se fosse stato eletto in parlamento, non finirà mai di stupirmi. Almeno Giorgia Meloni ha preso una posizione netta, che non condivido, ma sicuramente rispettabile. Il m5s, invece, continua a discutere a vuoto, tira in ballo la pagliacciata del voto sulla piattaforma Rousseau: il solito copione comico che non fa ridere. Mi pare, comunque, che Super Mario abbia un appoggio molto vasto sia sul piano politico sia su quello sociale, un appoggio tale da permettergli di fare a meno del sostegno pentastellato.

Mauro Cicero

Politica/2

La diffusione

del sovranismo

Confesso che quando sento la sinistra dare del sovranista a Salvini, un po' mi viene da ridere. A parte il fatto che mettere al centro gli interessi nazionali mi risulta difficile vederlo come un peccato mortale, vediamo gli altri stati europei: iniziamo con gli inglesi, che sono così sovranisti da essere addirittura usciti dall'Europa; proseguiamo con i tedeschi che sono talmente sovranisti da avere stipulato un contratto di fornitura vaccini in barba a tutti i precedenti accordi europei; e finiamo con i francesi che hanno iniziato uscendo dalla Nato, hanno proseguito saccheggiando le aziende italiane, per ultima la Fca,e hanno messo il veto all'acquisto italiano dei loro cantieri, finendo per sconfinare a Ventimiglia riportandoci indietro i clandestini, tutto in nome dei loro interessi nazionali. Ma è la stessa Europa un'entità sovranista, volendosi affrancare come continente dal resto del mondo. Alla fine sentendo Zingaretti, il sovranista sarebbe Salvini mentre i sopracitati amici dell'Italia sarebbero gli europeisti convinti.

Riccardo Gritti

Venezia

Politica/3

Lotta all'evasione,

usiamo i navigator

Ad ogni presentazione di un nuovo Governo, uno dei primi punti del programma è sempre la lotta all'evasione fiscale. Qualche risultato positivo è stato raggiunto, ma certo ci sarebbe bisogno di più personale che si dedica a tale scopo. Mi permetto un modesto suggerimento: ci sono più di 2.500 navigator pagati per trovare lavoro ai percettori del reddito di cittadinanza, ma in pratica, lavorano poco o niente, visto anche il periodo nero nel quale ci troviamo; e quindi, buona parte dei navigator potrebbe affiancare la Guardia di finanza nella lotta all' evasione. I problemi legali che ci sono per tale inserimento, certamente si possono superare.

Gino De Carli

Coronavirus/1

Assembramenti

prevedibili

Il presidente della regione Luca Zaia, i prefetti delle città capoluogo, i questori delle stesse e i capi dei vigili urbani sono furibondi con quello che é successo sabato scorso nei centri storici veneti: assembramenti e disubbidienza alle regole che servono per evitare il contagio epidemico. La prevenzione è una funzione che gioca di anticipo, chiamando in causa l'esperienza pregressa e l'immaginazione. Queste autorità non potevano immaginarselo che sarebbe successo? Si trattava del primo weekend di carnevale dopo un mese e mezzo di chiusure. Ci voleva tanto acume per predisporre forze di controllo che dissuadessero con la sola loro presenza gli assembramenti eccessivi e pericolosi? Evidentemente sì.

Hugo Marquez

Venezia

Coronavirus/2

Vaccini, quando

toccherà ai centenari?

Ho saputo che la prossima settimana partirà la vaccinazione degli ultraottantenni. In realtà saranno vaccinati solo quelli che hanno 80 anni e solo nelle successive settimane lo saranno quelli che ne hanno 81, poi 82 e così via. Poiché i vaccini disponibili sono pochi, i centenari potrebbero essere vaccinati 20 settimane dopo gli ottantenni, cioè a luglio. Dato che il rischio aumenta con l'età mi aspetterei che si cominciasse con i centenari, questo potrebbe consentire anche una più precoce conclusione delle operazioni, dato che i più vecchi sono meno numerosi.

Gianni Conte

Padova

