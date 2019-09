CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GiustiziaGiustificazioniper un omicidioApprendo che ad un giovane già condannato all'ergastolo per l'assassinio della madre e di una sorella, pena poi ridotta a 30 anni di reclusione, è stata concessa un'ulteriore riduzione (non ancora quantificata) della detenzione in quanto nella sentenza è stata eliminata l'aggravante dei futili motivi. Ciò significa, se non intendo male, che il duplice delitto è stato compiuto per motivi seri, tali da giustificare un simile crimine. Ma con un simile metro di giudizio motivi validi per delinquere sono...