Giustizia

Assurdità

solo italiane

Di un mese fa la notizia di un tunisino, detenuto per l'omicidio della moglie ma libero grazie al benevolo giudizio del giudice di sorveglianza, il quale immigrato ha tentato l'uccisione anche dell'attuale compagna colpendola al collo con un coccio di bottiglia ma fortunatamente salvatasi! Com'è possibile che il proprietario del cane che morda casualmente un passante passi dei guai anche seri ed il giudice responsabile di simili leggerezze, ben consapevole oltretutto della pericolosità di tali soggetti, non subisca un'indagine civile ed anche penale? Non è ora di finirla con tali assurdi benefici frutto del becero buonismo esasperato?

Roberto Bianchini

Chiesa

Il messaggio

di Bergoglio

Nel periodo natalizio le cronache vaticane hanno focalizzato l'attenzione sull'aspetto manesco di papa Francesco. Virtù non propriamente in sintonia con il fondatore del cristianesimo. Poco spazio invece, è stato riservato alle parole espresse dal pontefice sulle modalità comunicative del terzo millennio. Da piazza San Pietro, Bergoglio ha bacchettato i fedeli asserendo che Tu nella tua famiglia, sai comunicare o sei come quei ragazzi a tavola, ognuno con il suo telefonino, mentre stanno chattando? In quella tavola sembra vi sia un silenzio come se ci fosse una messa, ma nessuno comunica. Concetto certamente vero, ma che proferito dal capo della cattolicità, suona a dir poco irriverente. L'apparente innocuo riferimento al come ci fosse una messa, è in realtà un attacco diretto all'essenza stessa del cattolicesimo, vale a dire alla celebrazione del mistero-sacrificio Pasquale (passione, morte, risurrezione) di Cristo Signore, reso presente ed efficace all'interno della comunità cristiana. I silenzi delle messe servono per far intendere al fedele più aspetti. La prima è che bisogna contemplare, che non bisogna tanto partecipare, quanto aderire. La seconda che la Messa non è uno spettacolo che debba intrattenere piacevolmente, ma la ri-attualizzazione del Sacrificio del Calvario e questa sostanza basta e avanza. La terza è che il celebrante sta agendo in persona Christi, ed in quanto tale, non soggetto ad inutili chiacchiericci. Concetti elementari, ma evidentemente non per tutti.

Gianni Toffali

Airbnb

Anonima

untori

Mi riferisco all'articolo de Il Gazzettino del 31/12/19, La crociata contro Airbnb: marchiate le case in affitto... da audaci untori anonimi, aggiungo io! Questo gruppo di giovani e meno giovani che ...amano Venezia e tentano di salvarla, agiscono nel cuore della notte per marchiare il territorio, appiccicando purpurei segni di infamia a coloro che, nel pieno rispetto delle normative, affittano case ai turisti. Ma questi arditi della notte, perché non vanno a stanare i numerosissimi abusivi, che sbeffeggiano Venezia ed i suoi provetti salvatori? Perché questi impavidi serenissimi anonimi non vanno ad appiccicare i loro QR Code sui numerosi palazzi storici, sui conventi, o sulle isole della nostra laguna trasformati in lussuosi alberghi (esentasse per quelli della Curia)? O semplicemente, perché questi patiti degli adesivi i non risalgono con veemenza alla fonte (politica) di questo problema per correggerla, magari uscendo dalla fitta nebbia senza collanti? Troppo difficile senza dati disponibili on-line? Troppo impegno? Troppo timore di rivelarsi? Ma la domanda cruciale è: di chi fanno gli interessi costoro?

Stefano Torcellan

Divieti

Ci vorrebbe

più rigore

Abbiamo iniziato il nuovo anno con gli stessi feriti, forse di più degli anni passati; malgrado i divieti e le ordinanze dei sindaci su invito del governo, tranne i fuochi d'artificio autorizzati. Perché in Italia si vieti un qualcosa, però lo stato ne permette la vendita? Non riusciamo ad essere rigorosi in qualsiasi settore, vedi le diverse leggi che in Italia nascono e si fa fatica a farle rispettare: pochi anni fa, credo con il governo Renzi si è iniziati con la norma di vietare la conversazione con i cellulari in auto, poi il divieto di abbandonare cicche e chewingum per terra, giusto per il decoro urbano. Il risultato é che non è cambiato niente, tanti incidenti stradali per distrazione da telefonino e città sporche per il solito abbandono delle suddetti cicche e gomme da masticare. Ci vorrebbe un po' di rigore come lo è a Singapore, la città dei divieti.

Francesco Pingitore

© RIPRODUZIONE RISERVATA