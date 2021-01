Giovani

Un Paese

senza futuro

Ci si lamenta per il fatto che i nostri laureati evitano d'essere occupati nella Pubblica Amministrazione, preferendo il privato o peggio ancora un'occupazione oltre confine. Se poi come dimostra il flop dei navigator, non vengono nemmeno valorizzate persone comunque giovani selezionate e formate con risorse pubbliche, significa che il Paese non ha proprio futuro.

Lucio Marin

Banche

Con 100 euro

sei in default

Sono sorpreso che una notizia così importante, che più sotto riporto, sia stata quasi ignorata dai media. I nostri politici frequentemente dichiarano con espressione seria, per cui si intuisce che sono veramente sinceri, che hanno a cuore il bene dei cittadini. A livello europeo è molto improbabile che vengano tenute conferenze alla TV, ma si sa che anche loro hanno identico principio morale. Si è concluso da poco l'annus horribilis e nelle nostre preghiere invocavamo l'avvento dell'annus mirabilis. Continua ad imperversare il covid costringendoci ancora all'isolamento, tantissime attività boccheggiano per le chiusure, dipendenti in affanno per cassa integrazione a singhiozzo, o peggio per aver perso il lavoro. Forse milioni di privati e piccole aziende che lavorano a singhiozzo sia per le chiusure che per le difficoltà negli spostamenti, non riescono a far fronte agli impegni. E di riflesso i fornitori si trovano a loro volta in difficoltà. In questo clima, con diabolica spietatezza, i genii ai massimi vertici europei hanno introdotto nel sistema bancario un nuovo regolamento (che vuol dir legge): la classificazione dei debitori. È stato deciso che per coloro che non onorano i propri debiti oltre 100 Euro per esposizioni al dettaglio o 500 euro per altre, verranno classificati a default che significa per essi la riduzione od annullamento del fido, mettendoli sul lastrico. Non è escluso che presso le banche si decida di imitare la classifica delle regioni in base al rischio covid e colorare le cartelle dei clienti di rosso, arancione, giallo o bianco. In che mani siamo!

Oscar Marcer

Scuola

Quei contributi

da non chiedere

Siamo in gennaio e come ben si sa bisogna iscrivere o confermare l'iscrizione per l'anno scolastico 2021/22. Puntualmente i vari istituti scolastici ricordano il versamento volontario, ma praticamente obbligatorio, da versare entro fine mese. Ora nel mio caso con 3 figli da iscrivere la somma nel complesso è di circa 250 euro. Nessuno ha nemmeno considerato che praticamente è 1 anno che i ragazzi sono in DAD, quindi andrebbero aggiunti anche tutti i costi ricaduti sulle famiglie per aver attrezzato le camere come aule, ad esempio riscaldamento, luce, connessione internet, smartphone, pc, etc. La mia domanda è: Non si poteva almeno per quest'anno dimezzare i contributi volontari? No. Quanto sono lontane le istituzioni dal tendere una mano e dare un concreto supporto alle famiglie, come recitava il buon Totò «E io pago, e io pago!».

Nicola Dalla Mora

Lingua

Rilanciamo l'italiano

nel nome di Dante

Siamo inondati di parole straniere, dalla TV ai giornali, impoverendo e umiliando la nostra lingua italiana. Quest'anno ricorre il settimo centenario della morte di Dante Alighieri. Saranno indette molte manifestazioni culturali sul sommo poeta. Mi auguro che la memoria di Dante non si riduca solamente a un pur grande evento accademico, ma abbia positivi riscontri per un rilancio nella parlata e nella scrittura della nostra bella lingua italiana.

Don Emanuele Candido

Candidature

C'è chi può

e chi non può

Il sindaco di Napoli ha annunciato che si candiderà alla carica di presidente della regione Calabria. Evidentemente la Campania gli è preclusa. Lo conoscono troppo bene. Ma cosa hanno fatto di male i calabresi per rischiare di trovarsi De Magistris per presidente? Il candidato ha comunicato che domani andrà in tour per la Calabria per incontrare gli elettori. Per farsi conoscere. Ma la legge contro il virus gli consente di andare da una regione all'altra e da lì saltellare tra i comuni e le province calabresi? Si vede che lui può...

Luigi Barbieri

Categorie

I gestori di locali

meritano rispetto

Sono il manager di un'azienda italiana che si occupa di distribuzione all'ingrosso di bevande in genere nel territorio Veneto. Scrivo in merito alle numerose critiche che giornalmente vengono rivolte a tutti gli imprenditori che svolgono l'attività di esercizio pubblico (bar, pizzerie, ristoranti, discoteche, ecc.). Ora con la pandemia le critiche si sono ulteriormente accentuate, l'imprenditore è accusato di essere il responsabile della diffusione del virus, il virus colpisce sempre e solo nei bar, pizzerie e ristoranti (visto che le discoteche sono chiuse da un anno), il gestore di un locale stamattina viene accusato di essere affarista (richiesta di cambiare codice ateco e aggiungere mensa/gastronomia), la prefettura si attiva immediatamente contro questi delinquenti, le forze dell'ordine devono vigilare e sanzionare queste furberie ecc. Ma questi imprenditori meritano rispetto da tutti, sono l'unica categoria che ha pagato duramente la prima ondata di pandemia, sono attività che da fine ottobre sono obbligate a fare orari ridottissimi o non lavorare, si sono attrezzati secondo le norme di sicurezza sanitaria richiesta e dopo gli hanno imposto la chiusura. Lo sanno i lettori che un gestore di locali pubblici in questo momento riceve delle elemosine dallo stato (e lo stato siamo noi), che gli affitti devono essere regolarmente pagati, che ai dipendenti in cassa integrazione il gestore deve riconoscere in busta paga la giornata festiva anche se non lavora (la cig non include le domeniche), che tutti gli esercizi pubblici pagheranno o hanno già pagato la tassa sui rifiuti (questa imposta varia da locale a locale in base alle metrature), abbiamo clienti che hanno pagato 6/7/10 mila euro di asporto rifiuti e i ristori sono stati nettamente inferiori. Questi imprenditori sono persone straordinarie che hanno avuto il coraggio di fare impresa in una nazione come la nostra dove se sei bravo guadagni quanto un tuo dipendente, persone che lavorano generalmente 6 giorni alla settimana per 12/14 ore, persone che difficilmente si ammalano, che fanno 7/15 giorni di ferie (non sempre), che hanno avuto il coraggio di investire tutto quello che avevano (nessuna banca finanzia senza garanzie personali una micro impresa come un pubblico esercizio). Per tutti questi imprenditori io chiedo rispetto rispetto rispetto e chiedo alle varie associazioni di categoria di prodigarsi per questo rispetto!

Sergio Sausa

